 Hoe persoonlijkheidsassessments helpen de juiste kandidaat aan te nemen

Assessments kunnen ook de veiligheid vergroten - Hoe werft u de juiste personen voor een baan? Dat is een vraag die vele bedrijven zich stellen.

Zsolt Feher, Managing Director Europa bij Hogan Assessmentslegt uit hoe persoonlijkheidsassessments hierbij helpen.



"Werkgevers melden de meeste klachten over zwakke soft skills, zelfsturing en probleemoplossende vaardigheden. Persoonlijkheidsassessments bieden waardevolle inzichten in deze competenties en besparen zo veel tijd in het zoeken van de juiste kandidaat. Een goed persoonlijkheidsassessment kijkt naar iemands sociale vaardigheden, leervaardigheden en arbeidsethos. De algehele score wijst uit of iemand al dan niet een productieve medewerker zal zijn," aldus Feher.



Hoe het werkt

Feher: "Persoonlijkheidassessments zijn ontworpen om het dagelijks gedrag na te gaan. De antwoorden die een persoon geeft, worden bekeken op basis van bijvoorbeeld werkethiek en sociale vaardigheden. Managers kunnen persoonlijkheidsassessments gebruiken om sollicitanten te rangschikken op basis van algehele score en competenties. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden hoe de kandidatenpool eruit ziet, of er weinig of juist veel sollicitanten zijn en wanneer het zinvol is om een assessment in het sollicitatieproces op te nemen."



Veiligheid op de werkvloer

"Ook kunnen persoonlijkheidsassessments de veiligheid op de werkvloer verhogen door kandidaten tijdens het wervingsproces te beoordelen en te voorspellen. Kandidaten laten zich in sollicitatiegesprekken van hun beste kant zien en dit geeft misschien hun dagelijkse gedrag nauwelijks weer. In veiligheidsbewuste industrieën - bijvoorbeeld olie en gas, bouw en medicijnen - is het cruciaal om het veiligheidsgedrag van een kandidaat te evalueren en te voorspellen. Veiligheidsbewuste personen zijn meegaand, veerkrachtig, opgewekt, waakzaam, voorzichtig en te trainen. Personen met veiligheidsrisico's zijn uitdagend, paniekerig, prikkelbaar en snel afgeleid," legt Zsolt uit. Hij vervolgt: "Persoonlijkheidsassessments bieden dus niet alleen de mogelijkheid de juiste kandidaat voor een functie te identificeren, het geeft ook dermate inzicht in iemands persoonlijkheid dat het kan voorspellen of een persoon al dan niet veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.".