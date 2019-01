 Dit betekenen de verschillende ESG-labels

Past u ESG al toe bij uw beleggingsstrategie? - Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker nu beleggers het potentieel van deze strategie voor het beheren van de risico's en de prestaties erkennen. Maar naarmate de ESG-labels zich uitbreiden, is een goed begrip van de gebruikte terminologie essentieel om de meest geschikte benadering te vinden.



Vermogensbeheerder Allianz Global Investors (AllianzGI) legt hieronder drie ESG-labels uit.



1. Geïntegreerde ESG

Het meest bekende type van ESG-beleggen is wellicht ‘geïntegreerde ESG’. Hierbij worden ESG-factoren geïntegreerd in een bestaand investeringsproces. ‘ESG’ staat voor ‘evironmental’, ‘social’ en ‘governance’, ofwel ‘milieu’, ‘sociaal beleid’ en ‘goed bestuur’.

AllianzGI integreert ESG-principes bij steeds meer strategieën, nu al voor een totaal van 116 miljard euro beheerd vermogen. In plaats van daarbij afhankelijk te zijn van externe partijen en methoden van derden, doen de beleggingsprofessionals van AllianzGI onderzoek naar ‘riskante’ ESG-bedrijven.

"Voordat we in deze bedrijven investeren, proberen we te begrijpen of ze zelf de risico's begrijpen waarmee hun organisaties en hun sector worden geconfronteerd. Dit soort engagement en rentmeesterschap is de kern van een geïntegreerde ESG-aanpak. We bevinden ons immers in een unieke positie om met die bedrijven in contact te komen, en om zo op veranderingen aan te sturen die de risico’s verminderen en het prestatiepotentieel verbeteren."



2. Maatschappelijk verantwoord beleggen

Naast geïntegreerde ESG bestaat er ook zoiets als maatschappelijk verantwoord beleggen (Socially Responsible Investing, SRI). Daarbij worden bedrijven of sectoren uitgesloten op basis van een negatieve screening, of worden alleen die bedrijven met de beste ESG-score geselecteerd. SRI-strategieën kunnen dus bijvoorbeeld bedrijven weigeren die tabak, alcohol of vuurwapens produceren, of bedrijven die vervuiling veroorzaken of kinderarbeid toestaan. Beleggers kunnen ook specifieke uitsluitingen of andere vereisten binnen hun mandaat hebben.



3. Impact investing

Bij impact investing wordt specifiek geïnvesteerd in bedrijven die een actief en meetbaar voordeel opleveren (impact hebben) op de samenleving, het milieu of een gemeenschap. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie, koolstofvrije projecten of organisaties die ziekenhuizen in de ontwikkelingslanden financieren.