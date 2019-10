 Dit is waarom bedrijven moeten stoppen met Windows 7

Bescherm uw gegevens, stap op tijd over - Volgens uitspraken van Microsoft draait ongeveer de helft van de zakelijke computers nog op Windows 7. Vanaf volgend jaar kan dit grote problemen veroorzaken voor bedrijven. Vanaf 14 januari 2020 stopt namelijk de ondersteuning vanuit Microsoft voor dit besturingssysteem.



Bent u benieuwd welke gevolgen dit heeft voor u als ondernemer én op welke manier problemen voorkomen kunnen worden? Het serviceteam van SoftwareLicense4U zet alles voor u op een rij.



Einde ondersteuning Windows 7

Tijdens de release van Windows 7 in 2009 kwam Microsoft met de toezegging om minimaal tien jaar ondersteuning te bieden aan gebruikers. Aan deze belofte heeft het Amerikaanse softwarebedrijf zich inderdaad gehouden. In 2020 wordt de uitgebreide ondersteuning voor Windows 7 stopgezet, nadat in 2015 de basisondersteuning al was gestopt. Zonder de basisondersteuning ontvingen gebruikers van het besturingssysteem geen functionele ondersteuning meer en werden geen nieuwe features geïntroduceerd. Het stopzetten van de uitgebreide ondersteuning heeft veel grotere gevolgen voor organisaties. Dit houdt namelijk in dat u vanuit Microsoft geen technische support, software updates en beveiligingsupdates meer hoeft te verwachten.



Bescherm uw bedrijfsgegevens

Zonder de uitgebreide support van Microsoft lopen veel bedrijven gevaar wanneer zij Windows 7 blijven gebruiken. Om te beginnen wordt dit besturingssystemen door een gebrek aan veiligheidsupdates net zo onveilig zoals de gedateerde voorgangers Windows XP en Vista. Wordt er een klein of groot beveiligingslek ontdekt door hackers? Dan zal deze nooit meer worden gerepareerd door Microsoft. Dit houdt in dat online criminelen steeds eenvoudiger toegang kunnen krijgen tot personeelsgegevens, bedrijfsdocumenten en klantdata. Het lekken van dergelijke gegevens kan niet alleen de concurrentiepositie van bedrijven verzwakken. Dankzij de AVG-wetgeving kunnen bedrijven zelfs hoge boetes verwachten, wanneer benodigde veiligheidsmaatregelen niet zijn genomen.



Nieuwe hardware en software

Verder zult u regelmatig werken met innovatieve software en/of hardware. Door het vervallen van de technische support zal dit in de toekomst niet meer mogelijk zijn. In het verleden waren de meeste tools en programma’s (nog) niet aangepast aan het moderne Windows 10. Hierdoor kozen bedrijven er regelmatig voor om Windows 7 te blijven gebruiken. Vanaf januari 2020 zal Windows 10 echter steeds vaker de standaard dienen te worden, zodat er gewerkt kan worden met de nieuwste hardwarecomponenten. Zo functioneert Windows 10 bijvoorbeeld al niet meer in combinatie met verouderde processoren van Intel en AMD. Bovendien zal toekomstgerichte software ook ontwikkeld worden op basis van vereisten die Windows 10 stelt. De kans is reëel dat (bedrijfs)software die vanaf 2020 wordt uitgebracht, niet meer compatibel is met Windows 7.



Soortgelijke problemen Windows Server

Overigens stopt de support van Microsoft voor Windows Server 2008/R2 en Exchange Server 2010 ook vanaf januari 2020. Dit betekent wederom dat zakelijke gebruikers geen patches, technische ondersteuning en veiligheidsupdates meer ontvangen vanuit Microsoft. Bedrijven die gebruikmaken van deze Server-besturingssystemen wordt tevens geadviseerd om over te stappen naar de nieuwste, on-premise versie: Windows Server 2019.



Overstappen naar Windows 10

Het serviceteam van SoftwareLicense4U krijgt overigens regelmatig de vraag wanneer de ondersteuning van Microsoft voor Windows 10 eindigt: "Uit de informatie die rechtstreeks vanuit Microsoft komt, blijkt dat bedrijven zich daar lange tijd geen zorgen over hoeven te maken. Op dit moment is de einddatum van de basisondersteuning voor de Enterprise-versies ingesteld op 9 januari 2024. Verder eindigt de uitgebreide ondersteuning pas op 9 januari 2029. Als zakelijke Windows 10-gebruiker kunt u nog jarenlang profiteren van de nieuwste updates, beveiligingspatches en technische support vanuit Microsoft."