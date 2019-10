 Wilt u ook objectief werven en selecteren en meer kandidaten?

Doet u mee aan de pilot Nudging in Werving en Selectie? - Zoekt u vernieuwende aanpakken om de beste kandidaat voor de baan aan te nemen, ongeacht culturele achtergrond? Of heeft u moeite om voldoende personeel te werven en zou u graag het aantal kandidaten vergroten? Wilt u een meer divers personeelsbestand?



Dan doet zich nu een bijzondere mogelijkheid voor om, onder begeleiding, aan de slag te gaan met het objectief werven en selecteren van kandidaten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en onderzoeksinstituut TNO zoeken namelijk werkgevers die in 2020 deel willen nemen aan de pilot Nudging in Werving en Selectie.

Werkgevers zoeken de beste kandidaat voor de baan, maar maken toch vaak de keuze voor een kandidaat die op henzelf lijkt. De keuze voor de autochtone kandidaat wordt beschouwd als een veilige keuze; onbewuste vooroordelen spelen ook mee. Kandidaten met een (vooral) niet-westerse migratieachtergrond komen vaak minder aan bod. Maar daarmee loopt u goede mensen mis! Gelukkig valt hier iets aan te doen. De mate waarin onbewuste vooroordelen een rol spelen, is sterk afhankelijk van de omstandigheden waarbinnen de beoordeling van kandidaten plaatsvindt. Een sterke focus op soft skills bijvoorbeeld verhoogt het risico op een subjectieve beoordeling. Objectievere vormen van beoordelen gericht op wat echt voor de functie nodig is, kunnen zomaar andere resultaten opleveren. Dan blijkt die Surinaamse jongen of die Marokkaanse vrouw ineens als beste op uw functie te matchen.



Nudges

Daarom gaan werkgevers in deze pilot, samen met het ministerie van SZW, aan de slag met het aanpassen van hun wervings- en selectieproces. Dit doen ze aan de hand van kleine zetjes, zogenaamde ‘nudges’. De werkgevers herschrijven vacatureteksten, passen de briefselectie aan en leren gestructureerd interviewen. Onderzoek door TNO meet hierbij wat in de praktijk toepasbaar is én meetbaar het verschil maakt. Voor de tweede ronde van de pilot, die begin 2020 van start gaat, kan een nieuwe groep (middel)grote werkgevers meedoen. Uw organisatie wellicht ook?



Wat levert het u op?

Door meer mensen met een niet-westerse achtergrond te overwegen, vergroot u het aantal kandidaten waaruit u kunt kiezen; vast welkom in tijden van personeelskrapte. Het geeft u ook de kans om werk te maken van een meer diverse samenstelling van uw personeelsbestand en zo bij te dragen aan uw diversiteitsdoelstelling. U doet bovendien meer kennis op over echt neutraal werven en selecteren. En op maatschappelijk vlak draagt u er aan bij dat mensen met en zonder migratieachtergrond dezelfde kansen krijgen bij het vinden van een baan.



