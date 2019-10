 '(Voor)liefde voor geld belangrijke voorwaarde om bij bank te werken'

Zestien procent: “Werken bij bank van negatieve invloed op privéleven” - Maar liefst negentien procent van de Nederlanders denkt dat alleen mensen die geld een belangrijk onderdeel van hun leven vinden, geschikt zijn om bij een bank te werken. Dat blijkt uit onderzoek dat FBD liet uitvoeren onder 1.029 werkende Nederlanders.



Voor mannen geldt dit met 23 procent meer dan voor vrouwen (slechts veertien procent). Van alle respondenten is zestien procent van mening dat werken bij een bank een negatieve invloed heeft op het privéleven.

"Het is teleurstellend om te zien wat voor vooroordelen mensen hebben over de bancaire sector. Wellicht denken mensen dat er vaak overgewerkt moet worden of dat de banen in deze sector bijzonder stressvol zijn terwijl dat lang niet altijd het geval is," zegt Michel Strikker, directeur business development van FBD.

Bijna de helft van de ondervraagden lijkt dit te bevestigen, want 43 procent denkt niet geschikt te zijn om bij een bank te werken. Maar liefst 46 procent ziet sowieso weinig voordelen aan het werken bij een bank. Strikker: "Misschien denken mensen dat werken bij een bank saai is maar door alle technologische ontwikkelingen zijn er veel nieuwe kansen en uitdagingen. Waarschijnlijk is het ook zo dat het negatieve imago dat de bankensector meer dan tien jaar geleden opliep door de crisis, nog steeds een rol speelt."



Negatieve imago bank minpunt

Dit beeld wordt ondersteund door de onderzoeksresultaten. Maar liefst een op de drie werkenden stelt dat het negatieve imago van banken een minpunt is aan het werken bij een bank. Bij de hoogopgeleiden speelt dit met 41 procent een aanzienlijk grotere rol dan bij laagopgeleiden (24 procent). Daarnaast zegt 39 procent van de ondervraagden dat Nederlandse banken over het algemeen niet bijdragen aan een betere wereld. Strikker: "Niet alleen in de organisaties maar ook qua mentaliteit is er na de crisis bijzonder veel veranderd. Veel meer dan toen staan de banken nu midden in de samenleving. Helaas is dat besef nog niet tot iedereen doorgedrongen. Onze ervaring is dat banken steeds meer belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam beleggen. Het is fijn om te zien dat dit wordt opgemerkt door de jongere generatie."



Jonge mensen

Uit het onderzoek blijkt verder dat ook de samenstelling van het team een belangrijke voorwaarde is voor het werken bij een bank. Zo geeft een kwart van de ondervraagden aan een bank aantrekkelijker te vinden als werkgever, wanneer er veel jonge mensen werken. Bij jongeren tot dertig jaar bedraagt dit percentage maar liefst 55 procent. Strikker: "Banken hebben jarenlang last gehad van een ietwat stoffig imago, maar door alle innovaties is er wel degelijk sprake van een imagoverandering waardoor de bank voor jonge mensen steeds aantrekkelijker wordt."