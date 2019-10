 Steeds meer internetgebruikers maken intensief gebruik van VPN

VPN vaakst gebruikt voor verbinding met bedrijfsnetwerk - Steeds meer Nederlanders maken tijdens het internetten gebruik van een VPN, merken VPN-aanbieders. Mensen blijken dit in 2019 erg intensief te doen: 60 procent van de gebruikers zet de VPN regelmatig aan of gebruikt het zelfs continu als ze online zijn.



Dit en meer blijkt uit een enquête van VPNGids.nl.



Helft van de mannen gebruikt wel eens VPN

Ongeveer de helft van alle mannen gebruikt wel eens een VPN-verbinding. Onder vrouwen gebruikt zo’n 27 procent af en toe een VPN om veilig te internetten. Voornamelijk mensen onder de 40 jaar gaan met een VPN aan de slag: 53 procent van die groep gebruikt wel eens een VPN.



VPN vaakst gebruikt voor verbinding met bedrijfsnetwerk

Voor een op de vijf Nederlanders is de belangrijkste reden voor een VPN om veilig verbinding te maken met een bedrijfsnetwerk of netwerk van een opleidingsinstelling. Ook anoniem browsen is voor velen een belangrijk doel: een op de acht internetgebruikers geeft dit als reden voor VPN-gebruik.

David Janssen van VPNGids.nl merkt ook verschillen tussen mannen en vrouwen op: "Drie keer zoveel mannen als vrouwen geven aan een VPN-verbinding in te schakelen om de internetverbinding te beveiligen tegen criminelen. Vrouwen gebruiken een VPN daarentegen relatief vaak voor het unblocken van websites, apps of social media in het buitenland."



Zestigplussers onbekend met VPN

Twee derde van de zestigplussers weet niet wat een VPN-verbinding is en waar het voor dient. Van de zestigplussers op internet gebruikt anno 2019 tien procent af en toe een VPN. Onder 60+ vrouwen verbindt slechts twee procent zelden tot vaak met een VPN.



