 Vijf zegeningen van een burn-out

Burn-out is geen teken van zwakte - Burn-out lijkt uw leven in één klap op z'n kop te zetten. Maar het is juist andersom. Burn-out betekent dat u eindelijk met beide benen op de grond bent beland… Het is geen vloek, maar een zegen. Geen blokkade, maar een kans.



Burn-out is geen ziekte of zwakte, maar een teken van krachtig zelfhelend vermogen. De vijf burn-out zegeningen op een rij:



Zegen 1: Burn-out verlengt uwleven

Burn-out is een reminder dat u wleven een houdbaarheidsdatum heeft. Wie dagelijks aan enorme stress bloot staat, krijgt een maagzweer, hartinfarct, of kanker… En uiteindelijk gaat u aan langdurige stress, direct of indirect, gewoon dood. Een burn-out belet dat het zover komt. U kúnt gewoon niet meer op de oude voet door blijven gaan. U mag uwlichaam daarom enorm bedanken. Het laat u niet in de steek, maar voorkomt dat u voortijdig het loodje legt. Burn-out is een briljant staaltje van zelfhelend vermogen.



Zegen 2: Burn-out brengt passie

Diverse onderzoeken wijzen uit dat mensen op hun sterfbed vooral spijt hebben van wat ze niet hebben gedaan. Van het steeds maar uitstellen ervan. Alsof het leven eindeloos is. Een burn-out vertelt udat NU het perfecte moment is aangebroken om niets meer voor u uit te schuiven. Zorg voor uzelf. Leef met aandacht. Volg uw hart, passie en dromen. Breng meer tijd door met de mensen die u lief zijn. Omdat geen enkele dag terugkomt. En, zoals het Klein Orkest ooit zong: later allang begonnen is…



Zegen 3: Burn-out wist uw oude harde schijf

Als u burn-out raakt, is het alsof uw interne harde schijf is gewist. U wordt een leeghoofd. U ergens goed op concentreren is onmogelijk. Zelfs iets simpels als koffiezetten kan opeens een enorme opgave zijn. Het lijkt alsof u uw verstand bent verloren. Maak niet de fout er naar op zoek te gaan. U kunt immers geen probleem oplossen met gedachtepatronen die er de oorzaak van zijn. Het leven wordt pas echt de moeite waard als u deze kans aangrijpt om uw mindset en daarmee uw doen en laten te veranderen.



Zegen 4: Burn-out geeft vleugels

Burn-out wordt vaak ten onrechte gezien als een teken van zwakte. Terwijl het leven u op dat moment juist uitdaagt om uw eigen kracht te ervaren. Het is een transformatie. Het leven dat u leidde zit u niet meer als gegoten. Het is een te krappe jas, die scheurt, omdat u te groot geworden bent. Zoals een cocon openbarst, wanneer een rups zich ontpopt tot vlinder. En deze haar vrijheid tegemoet kan vliegen. Burn-out is

uw moment om uw vleugels uit te slaan. Het is geen einde, maar een frisse start. Een kans om eindelijk dát te kiezen, waarvoor u bedoeld bent.



Zegen 5: Burn-out maakt u beter in uw werk

Burn-out maakt van u een betere en uiterst betrouwbare werknemer, collega of manager. Omdat het leert te focussen op wat goed voor U is. En u vandaaruit ook beter voor anderen kunt zijn. U betere keuzes gaat maken, ontdekt waar uw kracht ligt en wat uw grenzen zijn. Daarnaast zal u het voortaan signaleren wanneer anderen zich in de burn-outgevarenzone begeven. En met die know how kuny u uw collega’s en werkgever enorm van dienst zijn.