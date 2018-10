 Waarom een bezoek aan de psycholoog niet voldoende is bij een burn-out

Holistische aanpak bij burn-out levert snelste resultaten - Twee op de drie millennials heeft een consult bij een psycholoog gehad voor overspannenheid of een burn-out. Dat lijkt jongeren de beste uitvalsbasis. De wachtlijsten zijn echter lang en er is steeds minder plek.



Daarnaast zijn bij een burn out alleen gesprekken met een psychoog niet genoeg. Waarom? Dat legt Barbara Kok van de Burn Out Poli uit.



Lat te hoog



Uit onderzoek van Metro , dat zij deden bij 2.000 respondenten tussen de achttien en 35 jaar, blijkt dat twee op de drie millennials de psycholoog opzoekt voor overspannenheid of een burn-out. De kwetsbare groep ‘millennials’ vindt vooral dat zijzelf, of hun omgeving, de lat te hoog leggen. Het maken van keuzes, trots en tevreden zijn over jezelf en werk en privé scheiden is de uitdaging waarmee veel jongeren kampen. De hete adem van social media is voelbaar en daarmee is een ware epidemie ontstaan.



· 25 procent van de millennials zegt een burn-out te hebben of overspannen te zijn



· 25 procent van de millennials is bang om last te krijgen van deze klachten



· Het gemiddelde stressniveau staat op een 8 (schaal van 0-10)





Tropische vissen in de Noordzee



Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie aan de Radboud Universiteit en Vrije Universiteit Brussel zegt het volgende: "Gekeken naar deze cijfers kunt u gerust spreken van een epidemie. We hebben een kwetsbare generatie op aarde gezet. Dat komt door de manier van opvoeden, de samenleving die steeds stressvoller wordt en de verslaving aan social media. Ouders stimuleren hun kinderen op een manier waardoor ze individualistische trekken ontwikkelen. Maar zodra ze in ‘het echte leven’ terecht komen blijken ze tegen hun eigen zwaktes aan te lopen. Deze drang van presteren is neurotisch en geeft stress. De buitenkant wordt versterkt maar het interne verdriet, angst en de schreeuw om aandacht kunnen ze niet kwijt. We hebben tropische vissen opgevoed die in de Noordzee terecht zijn gekomen."





Driedimensionale aanpak



Barbara Kok, oprichter van de Burn Out Poli, verdiept zich al jaren in de groeiende problemen en heeft tien jaar geleden een driedimensionale aanpak ontwikkeld om over een burn-out heen te komen. Zij herkende al vroeg dat succes pas behaald wordt bij een driedimensionale aanpak, waar zowel de fysieke stressklachten behandeld worden en diepgaande doorbraakcoaching de leidraad voert. Die vorm van coachen helpt in combinatie met emotietherapie, om ongewenste, belemmerende overtuigingen weg te nemen, waardoor jonge mensen weer leren ontspannen. Deze holistische aanpak levert snel resultaten op, niet alleen bij een volledige burn-out, maar ook in de fases daarvoor. Werkgevers zijn gebaat bij deze aanpak, om uitval preventief te voorkomen en jong talent te beschermen.