 Een op drie werkenden fantaseert weleens over collega

56 procent zou echter nooit relatie aangaan met collega - Maar liefst 30 procent van de werkende Nederlanders heeft weleens erotische gedroomd over een collega of leidinggevende. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.108 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard.



Ondanks dat een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden in gedachte weleens een spannend avontuurtje met een collega heeft beleefd, stellen zes op de tien ondervraagden nooit een relatie met een collega te willen beginnen.



Spannende dromen

Collega’s blijken bij vooral mannen (35 procent) nog weleens de hoofdrol te spelen in een spannende droom. Onder vrouwen bedraagt dit percentage slechts 23 procent. Met 43 procent houden jonge mannen er de meeste fantasieën op na. "Het lijkt erop dat er onbewust toch best vaak iets broeit tussen collega’s," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Relaties op de werkvloer zijn voor mij geen dealbreaker, maar mijn voorkeur ligt bij iemand van buiten het bedrijf. Met een collega als partner, zit u – in mijn optiek – constant op elkaars lip zit. Dat mijn vriendin en ik los van elkaar een eigen carrière hebben, komt onze relatie juist ten goede."



Spannend gekleed

Naast de duidelijke weerzin om zelf iets te beginnen met een collega, wordt ook een relatie tussen twee collega’s door een aanzienlijk gedeelte van de respondenten (negentien procent) niet gewaardeerd. Iets anders wat volgens een groot gedeelte van de ondervraagden niet thuishoort op de werkvloer, zijn pikante kledingkeuzes. Maar liefst 58 procent van de respondenten geeft aan dat zij collega’s die zich overdreven sexy kleden, minder serieus nemen. Vrouwen zijn hierin met 74 procent overigens veel stelliger dan mannen (slechts 45 procent). Franke: "Ik heb het weleens meegemaakt dat een medewerker zich veel te sexy kleedde. Na lang wikken en wegen, heb ik er uiteindelijk toch iets van gezegd. Niet om een kledingvoorschrift af te geven, maar om diegene een spiegel voor te houden en bewust te maken van de gevolgen. Uiteindelijk was de persoon heel dankbaar voor dat gesprek."



Pikante gesprekken

Naast relaties en uitdagende kleding zijn ook seksueel getinte gesprekken onder werktijd een verboden gebied. Meer dan tweederde (68 procent) van de ondervraagden stelt namelijk dat pikante gesprekken niet thuishoren op de werkvloer. Onder alleen vrouwen bedraagt dit percentage maar liefst 76 procent, mannen scoren met ‘slechts’ 63 procent fors lager. Vrouwen hebben daarbij ook vaker last van collega’s die te vrij en open over de bloempjes en de bijtjes praten; 22 procent tegenover achttien procent van de mannen. Franke: "Net zoals het grootste gedeelte van de mannen in dit onderzoek, vind ik het niet erg als mijn collega’s vrijuit over seks praten. Omdat we nog altijd op de zaak zijn om te werken, is het natuurlijk niet de bedoeling dat het de hele tijd hierover gaat. Een schunnig grapje op zijn tijd moet echter kunnen."