50 procent Nederlanders heeft wel eens collega gedatet Werkplek is een broeinest van romantiek - Nederlanders werken niet alleen hun takenpakket af op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van Viking, waarin een op de twee Nederlandse werkenden aangaf weleens een romance te hebben gehad met een collega.



Deze romances bestonden onder andere uit romantische dates na een werkdag, zoenen bij het koffiezetapparaat en spijtige one-night stands. Maar gelukkig heeft niet iedereen spijt van die dronken kerstkus. Voor 30 procent van alle koppels is het namelijk meer dan een scharrel. En zeven procent van al deze zalige zondigers heeft er zelfs een huwelijk aan overgehouden.

Volgens Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is het heel logisch dat we verliefd worden op collega’s. "Uw werk is een soort huwelijksmarkt. U werkt intensief samen, ziet elkaar meer dan u uw buren ziet. U deelt een passie voor hetzelfde werkveld en op die manier leer je elkaar snel beter kennen."



Hoe beginnen liefdesrelaties op kantoor?

Het kantoor blijkt een populaire plaats voor bloeiende liefde (of ondeugende daden), want ruim een op de vijf relaties tussen collega’s is begonnen op de werkvloer. Daarnaast is ook het werkfeest met een kwart van de koppels een populaire broedplaats voor de liefde. Dat is makkelijk te verklaren, want een gezellig avondje met collega’s is de ideale manier om de vonken te doen overslaan. Het grootse deel van de werkende liefdeskoppels (30 procent) wacht echter gewoon tot na de werkdag (of na het werkfeest) om een relatie met een collega te beginnen. Kaptein: "U bent niet onzichtbaar op het werk. U denkt soms misschien alleen te zijn en dat het kan, maar u loopt altijd het risico dat u gezien wordt of dat het vastgelegd wordt op camera’s.



De werkomgeving brengt het brein opgang

Het cliché dat mannen de hele dag aan seks denken vindt aansluiting in ons onderzoek. Dat wil zeggen, maar liefst 75 procent van de Nederlandse mannen heeft weleens een seksuele fantasie over een collega gehad. Het overgrote merendeel van je mannelijke collega’s heeft dus hoogstwaarschijnlijk een wilde fantasie gehad over een collega op je werk.

Trouwens, ook vrouwen lusten er pap van. 50 procent van de werkende vrouwen heeft namelijk weleens gefantaseerd over een collega. In het algemeen vergapen beiden seksen zich aan een breed scala aan collega’s. Een tiende van Nederlanders had bijvoorbeeld een oogje op de baas. En de secretaresse blijft met zeven procent ook een populaire optie. Zo blijkt maar weer dat beide seksen niet vies zijn van een fantasie tijdens saaie vergaderingen. Eén frappant verschil is er wel tussen de seksen. Vrouwen vinden het een stuk lastiger (wel twee keer zo moeilijk als mannen) om collegiaal om te gaan met exen op de werkvloer. Mannen hebben hier met vijftien procent van de ondervraagden een stuk minder last van.



Macht erotiseert

Kaptein geeft aan dat de structuur binnen bedrijven liefdesrelaties ook bevordert; in de zin dat macht erotiseert. Organisaties zijn gelaagd. Werknemers hebben verschillende posities. Posities komen met macht en macht heeft een aantrekkingskracht. En de resultaten uit ons onderzoek laten dit ook zien. Een op de tien romantische relaties op de werkvloer is een relatie tussen managers en ondergeschikten. Interessant is te weten dat managers twee keer zo openstaan voor een relatie met een collega dan werknemers in lagere posities.

Voor millennials liggen deze cijfers nog hoger. Een op de zes millennials die een romantische relatie heeft gehad met een collega, geeft namelijk aan dat dit met hun directe leidinggevende was. Al is dit niet wettelijk verboden (consensuele relaties tussen volwassenen zijn immers een privézaak), kan dit wel tot problemen op de werkvloer leiden. Promoties, bonustoekenningen en evaluaties blijven slechts met moeite objectief als er liefde of lust in het spel zijn.

Denk bijvoorbeeld aan Marc van Nimwegen en Marianne Bloos, twee toppers binnen het Openbaar ministerie. De twee hielden jarenlang geheim dat ze een relatie met elkaar hadden terwijl de een wel een promotie van de ander had gekregen. De relatie was geheim gehouden omdat dergelijke relaties bij het OM niet zijn toegestaan.

Om situaties als die hierboven genoemd is te voorkomen hanteren veel werkgevers een gedragscode.

"Codes zijn belangrijk binnen organisaties, want liefde kan je niet tegenhouden. Maar op het moment dat een relatie serieus wordt, moet u het wel bespreekbaar maken met een leidinggevende om te kijken wat voor een invloed de liefdesrelatie kan hebben op de werking van het bedrijf. Want de kans is altijd aanwezig dat de liefdesrelatie de werkrelatie ondermijnt," aldus Kaptein.



Trouble in paradise

Een klein deel van alle relaties tussen collega’s eindigt in een langdurige relatie, maar romances op kantoor zijn lang niet altijd rooskleurig. 70 procent van de Nederlanders die een relatie heeft gehad met een collega, vond dit namelijk knap lastig. Deze koppels zijn helaas niet meer samen. De meest voorkomende problemen voor de tortelduifjes waren het geheimhouden van de relatie (44 procent), het omgaan met roddelende collega’s (29 procent) en het weerstaan van de fysieke aantrekkingskracht van je vlam (28 procent). Voor millennials is het weerstaan van de lusten wel heel erg moeilijk. Maar liefst 35 procent gaf aan het moeilijk te vinden om de aantrekkingskracht te weerstaan tijdens werkuren. Gelukkig heeft deze snuggere generatie hier een oplossing voor gevonden, want 25 procent van millennials heeft weleens een ondeugend rendez-vous gehad met een collega op hun werkplaats.



Meningen verschillen

Ondanks dat menige Nederlanders weleens een beschuitje hebben gegeten met een collega, zijn de meningen over zulke romances niet erg positief. 60 procent van Nederlanders beschouwt een romance met een collega als afleidend en 50 procent denkt dat deze romances hun carrière negatief zouden kunnen beïnvloeden. Ruim 37 procent van alle ondervraagden zou dus ook nooit een relatie aangaan met een collega en beschouwt dit als veel te risicovol.

Echter, hoe kan het ook anders, de immers optimistische millennials zijn een stuk positiever over kantoor romances. 50 procent van de millennials vindt namelijk dat een romantische relatie op werk de productiviteit kan verhogen en de stress op werk kan verlagen. Geen wonder dan dat deze generatie niet vies is van een liefdesafspraakje op werk.

