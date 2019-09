 Drie plus- en minpunten van een zakelijke prepaid creditcard

Is een zakelijke creditcard iets voor u? - Mensen nog niet zolang staan ingeschreven bij de KVK, een negatieve BKR-registratie of een ontoereikend inkomen hebben, komen mogelijk niet in aanmerking voor een zakelijke creditcard. Er bestaat echter een alternatief: de zakelijke prepaid creditcard.



Wat zijn de plus- en minpunten ten opzichte van de reguliere zakelijke creditcard en een betaalpas? Knab zet in dit artikel drie voor- en nadelen op een rijtje.



Wat is een zakelijke prepaid creditcard?

Een zakelijke prepaid creditcard (ook wel debitcard) is een creditcard zonder bestedingslimiet of krediet. Voordat men ermee kan betalen, dient er eerst een bedrag te worden gestort op een gekoppeld account. Vervolgens kan men eenvoudig online en offline betalen, op vrijwel alle plekken waar ook de zakelijke creditcard wordt geaccepteerd.

Het grootste verschil met een betaalpas heeft te maken met het netwerk dat gebruikt wordt voor betalingen. Een betaalpas maakt gebruik van het Maestro en Cirrus netwerk, terwijl een prepaid creditcard of debitcard gebruikmaakt van het VISA of MasterCard netwerk.



Pluspunten van een prepaid creditcard

De prepaid creditcard werkt dus ongeveer hetzelfde als een reguliere creditcard, maar er zijn ook een aantal verschillen. Dit zijn de pluspunten van de prepaid variant:



- Er wordt niet om de financiële situatie gevraagd

Voor een prepaid creditcard gelden geen inkomenseisen. Er wordt daarom geen BKR-toetsing gedaan en er hoeft ook geen inzicht te worden geven in de financiële situatie. Dit maakt de zakelijke prepaid creditcard toegankelijk voor iedere ondernemer.



- Meer controle over uitgaven

Men laadt de kaart op voordat een aankoop wordt gedaan. Hierdoor weet men precies wat er uitgegeven wordt, waardoor overzicht over de zakelijke financiën behouden blijft.



- Rood staan is niet mogelijk

Het is niet mogelijk om rood te staan met de prepaid creditcard. Het voordeel? Geen schulden en geen registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Een prepaid creditcard heeft dus ook geen negatieve invloed op de hoogte van de maximale hypotheek of andere leningen, zoals bij een gewone creditcard wel het geval is.



Minpunten van een prepaid creditcard

De zakelijke prepaid creditcard heeft ook minpunten ten opzichte van de reguliere zakelijke creditcard:



- Laag transactielimiet

Sommige prepaid creditcards hebben een beperkt transactielimiet. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld niet meer dan € 1.500 mee besteed kan worden.



- Niet overal geaccepteerd

Er zijn tal van aanbieders van prepaid creditcards, maar let op: niet iedere aanbieder wordt overal geaccepteerd. Om niet van een koude kermis thuis te komen, is het goed om vooraf te checken welke creditcard waar wordt geaccepteerd.

Ook goed om te weten: een creditcard wordt door sommige bedrijven gebruikt als veiligheidsmaatregel. Als er niet betaald wordt, kan het geld alsnog worden afgeschreven. De kans is hierdoor echter groot dat een prepaid creditcard niet wordt geaccepteerd als iemand bijvoorbeeld een auto wil huren of hotelkamer wil reserveren.



- Niet uitgesteld betalen

Een van de kenmerken van een gewone creditcard is dat betalingen gratis uitgesteld kunnen worden tot aan het einde van de maand. Dit is niet mogelijk met de prepaid variant, omdat aankopen hier vooraf mee betaald worden.