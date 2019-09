Ruim 50 procent wil ook lid van Koningshuis als designated survivor

Vrouwen kiezen Ollongren, mannen kiezen Rutte - Ruim 52 procent van de Nederlanders vindt dat, naast een politieke designated survivor, ook iemand van het Koningshuis op een geheime en beveiligde locatie moet worden ondergebracht tijdens Prinsjesdag.



Sowieso vindt 65 procent het een goed idee dat Nederland een politieke designated survivor aanwijst voor Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Visma | Raet onder 541 Nederlanders. De meest geschikte designated survivor is volgens de meeste respondenten (elf procent) minister-president Mark Rutte, terwijl minister Grapperhaus, die tien procent van de stemmen kreeg, tweede keus is.

Eén van de ministers is tijdens Prinsjesdag niet in de Ridderzaal tijdens de troonrede, om zodoende tenminste één bestuurder over te houden als er bijvoorbeeld een aanslag gepleegd wordt. Vanwege de veiligheid wordt niet gezegd welke minister het wordt. "Prinsjesdag is een belangrijke dag. Er wordt onder andere bekend wat de rijksbegroting van 2020 is en eveneens hoe het nettoloon van de Nederlanders eruit komt te zien," stelt Joke van der Velpen Product Manager Wet & regelgeving bi Visma I Raet. "Het overgrote deel van de Nederlanders ziet kennelijk de dreiging die een essentieel evenement als Prinsjesdag met zich meebrengt en kiest het zekere voor het onzekere."



Vrouwen kiezen Ollongren, mannen Rutte

Wat betreft de keuze voor de juiste designated survivor bestaat er tussen mannen en vrouwen een groot verschil. Volgens twaalf procent van de mannen is Rutte het meest geschikt, terwijl vrouwen met elf procent het meest overtuigd zijn de kwaliteiten van Ollongren. Ingred Engelshoven, Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, is met slechts 0,4 procent bestempeld tot de minst geschikte designated survivor. Overigens maakt 28 procent van de respondenten het niet uit wie het wordt.



Ook in het bedrijfsleven

Bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders is voorstander om ook bedrijven tijdens belangrijke evenementen en gebeurtenissen ook een designated survivor te laten aanwijzen.