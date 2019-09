Optimaliseer de software supply chain voor meer succes Waar eindigt de software supply chain? - Bij de term ‘supply chain’ denken mensen vaak aan de weg die een fysiek product aflegt van producent tot klant. Toch is er ook bij software sprake van een supply chain, namelijk het proces van ontwikkeling tot oplevering.



Volgens Matthias van Zanten, software licensing expert bij Thales, is het optimaliseren van de stappen in de supply chain op basis van de juiste inzichten essentieel voor het marktsucces van een softwareproduct. Aan de hand van vier stappen vertelt hij welke weg een softwareproduct aflegt en hoe deze geoptimaliseerd kan worden.



Stap 1: Onderzoek en ontwikkeling

"De meeste producten ontstaan op de afdeling Research & Development, ook een softwareproduct,"legt Van Zanten uit. "Het begint vaak bij een idee waarmee wordt voorzien in een bepaalde klantbehoefte. Vervolgens wordt er onderzocht hoe dit idee wordt vertaald naar een softwareproduct. Dit is een proces van continu onderzoek en ontwikkelen. Daar komt veel technologie bij kijken. Verschillende ontwikkelteams houden zich bezig met hun eigen specialiteit: van serverontwerp en programmeertalen tot back-end en front-end. De uitdaging hierbij is om het eindproduct niet uit het oog te verliezen en meteen na te denken over de levenscyclus hiervan. Hierbij horen ook de manier van licenseren en het bepalen van de prijs richting gebruikers."



Stap 2: Licenties voor externe middelen

Van Zanten: "Als eenmaal duidelijk is welk softwareproduct er wordt ontwikkeld, is de volgende stap om te kijken welke externe middelen hiervoor aangeschaft moeten worden. Waar bij een fysiek product grondstoffen worden aangeschaft, is het bij software bijvoorbeeld nodig om licenties te kopen voor het gebruik van media of broncodes. Ook is het mogelijk om overeenkomsten te sluiten met andere partijen voor het gebruik van hun onderdelen, of om externe gegevens te verzamelen.

Tijdens deze fase is het belangrijk om de continu veranderende aard van techniekontwikkeling te managen, en te waarborgen dat end-to-end productontwikkeling altijd het uitgangspunt blijft. Daarom is het belangrijk om feedback op te halen bij ontwikkelaars, zodat het ontwikkelproces continu geoptimaliseerd wordt. Denk na over de benodigde tools voor de ontwikkeling. Volstaat het huidige ERP-systeem bijvoorbeeld nog in het uitgeven van proefversies en aanbieden van flexibele licentiemogelijkheden? Of is het nodig om een specifieke oplossing aan te schaffen voor de lancering van het softwareproduct?"



Stap 3: Integratie van flexibele prijsmodellen voor software

Waar de software supply chain bij stap 1 en 2 nog redelijk lijkt op die van een fysiek product, wordt volgens Van Zanten vanaf stap 3 het verschil zichtbaar. Van Zanten:"Deze fase staat helemaal in het teken van de manier waarop het product op de markt wordt gebracht. Daarbij wordt over verschillende zaken nagedacht. De manier waarop het product geprijsd wordt, is veruit de belangrijkste. Denk hierbij na over vragen als: is een eenmalige betaling gewenst of wordt klanten een doorlopend abonnement aangeboden? Wordt de prijs gebaseerd op basis van verbruik of op basis van tijd? En wat als een klant zijn gekochte software even aan de buurman wil uitlenen? De flexibele manier van verkopen is naast een grote uitdaging een enorme kans. Flexibiliteit in het uitgeven van verschillende licentiemodellen biedt een cruciaal voordeel ten opzichte van de concurrent."



Stap 4: Het distribueren en opleveren van software

De laatste stap in de software supply chain is de uiteindelijke oplevering van het product. Van Zanten: "Ieder softwareproduct vraagt om een passende manier van distribueren. Waar software voorheen werd geleverd via een cd, wordt het steeds vaker elektronisch geleverd via een Electronic Software Delivery (ESD) systeem. Zo’n systeem stelt software-distributeurs in staat om applicaties digitaal sneller en betrouwbaarder dan ooit te leveren. Hiermee kan software op afstand geactiveerd worden en vervolgens kunnen onder andere het aantal activaties bijgehouden worden. Door software elektronisch of via de cloud te leveren, is het mogelijk om verschillende varianten van gratis proefversies aan te bieden. Denk aan variaties in tijdslimieten, try and buy of verschillende freemium modellen."



Waar eindigt de software supply chain?

Van Zanten: "Deze vier stappen maken duidelijk welke weg een softwareproduct aflegt voor het wordt opgeleverd bij de klant. De verwachting is misschien dat de software supply chain eindigt op het verkooppunt, net als bij een fysiek product. Dit ligt alleen net even anders. Na de verkoop bestaat bij software immers nog de mogelijkheid om updates of nieuwe versies uit te brengen. Hierdoor is een leverancier mogelijk nog verantwoordelijk voor het ‘onderhoud’ van het product. Ook moet hij ervoor zorgen dat de klant zijn abonnementskosten betaalt en de software gebruikt volgens de licentieovereenkomst.

Doordat de software supply chain niet eindigt na de verkoop, hebben leveranciers een constante relatie met de klant. Dit biedt mogelijkheden om de omzet te verhogen middels cross- en upselling bij een bestaande relatie. Bovendien is het hierdoor mogelijk om de klant en het productgebruik beter begrijpen door het verzamelen van waardevolle gebruiksgegevens. Deze informatie kunnen leveranciers gebruiken om iedere stap in de software supply chain te optimaliseren. Dit is cruciaal voor het verhogen van de efficiëntie, de omzet en de klanttevredenheid, en daarmee van wezenlijk belang voor het succes van de organisatie."

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Nederlandse werkgevers minder positief over werkgelegenheid Toenemend aantal zoekopdrachten naar banen in Polen vanuit Nederland Werknemer niet enthousiast over nieuwe werkgever Gerelateerde nieuwsitems Supply chain optimalisatie: digitalisering en integratie van douanemanagement Retailmanagers hebben behoefte aan betere supply chain-visibiliteit Bouwen aan flexible supply chains in tijden van grote veranderingen Innovatie en klantgerichtheid: sleutel voor een succesvolle supply chain-strategie