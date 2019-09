 Internet jaagt omzet detailhandel aan

Modebranche boekt minder omzet - De omzet van de detailhandel was in het tweede kwartaal van dit jaar 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Net als in vorige kwartalen zijn vooral internetverkopers verantwoordelijk voor de positieve omzetontwikkeling. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.



Multichannel

Vooral bedrijven voor wie de verkoop via internet een nevenactiviteit is, naast de fysieke verkoop in winkels, doen goede zaken. De internetomzet van deze multi-channelers was in het tweede kwartaal 23,2 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels zoals Bol.com) was de omzet 14,7 procent hoger.



Branches

Ook de branches in woninginrichting laten een positieve omzetontwikkeling zien. Daarentegen was de omzetontwikkeling in de modebranches negatief. Ook speelgoedwinkels moesten flink omzet inleveren. Vanuit de foodsector kwam evenmin een positieve impuls.



De omzet van de detailhandel is al ruim vijfenhalf jaar elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Desondanks is het ondernemersvertrouwen van detailhandelaren gedaald.