 Tech-miljardairs waarschuwen voor tekort aan geboortes

De wereld heeft meer mensen nodig - De volgende decennia zal de wereldwijde economie steeds meer met het probleem van een inkrimpende bevolking rekening moeten houden. Dit fenomeen wordt een van de grote uitdagingen waarvoor de mensheid een oplossing zal moeten vinden.



Dat kwam naar voor tijdens een gesprek tussen de ondernemers Jack Ma en Elon Musk, respectievelijk oprichters van Alibaba en Tesla, op de World Artificial Intelligence Conference in de Chinese stad Shanghai, waarover Express.be bericht.



Menselijk brein

"China kent ongeveer achttien miljoen geboortes per jaar," benadrukte Jack Ma. "Dat cijfer ligt veel te laag. China heeft veel meer geboortes nodig. Niet steenkool, petroleum of elektriciteit zijn de meest cruciale grondstoffen van de wereld. Het menselijk brein is veel belangrijkers. De wereld heeft meer mensen nodig, al kan dat voor velen misschien vreemd lijken op een planeet met 7,7 miljard inwoners."



Ook Elon Musk erkende zich zorgen te maken over de geboortecijfers. "De meeste mensen denken dat er op de aarde al teveel mensen leven," aldus Musk. "Dat is echter een achterhaald beeld. Het grootste gevaar is dat de wereldbevolking de volgende twintig jaar zal instorten."



Tekort aan geboortes

Geraamd wordt dat de wereldbevolking verder tot elf miljard inwoners zal aangroeien, om vervolgens te beginnen inkrimpen. Ook Jack Ma waarschuwde voor een gebrek aan geboortes. China stapte enkele jaren geleden af van zijn decennialange eenkind-politiek. Desondanks is het aantal geboortes in het land de voorbije twee jaar gedaald. Ook Japan kende vorig jaar per dag 1.230 meer overlijdens dan geboortes. Tijdens diezelfde periode liet Zuid-Korea 326.900 geboortes optekenen. Dat is het laagste aantal in minstens zestig jaar. Een vergelijkbare situatie heerst in grote delen van Europa.



Vaker seks

Zowel Musk als Ma hebben eerder al hun bezorgdheid over de evolutie van de wereldbevolking geuit. Ma moedigde zijn duizenden werknemers daarbij zelfs aan om vaker seks en meer kinderen te hebben.