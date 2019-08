 Flexibiliteit vereist bij werven controllers

Sollicitatiegesprekken op vrijdagavond zijn geen uitzondering meer - Er is een dringend tekort aan goede controllers. In Nederland steeg het aantal vacatures voor business controllers in de eerste helft van 2019 met 52 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.



Ook financial controllers zijn ongekend populair; het aantal vacatures binnen financial control steeg met 45 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat de nood aan de man is voor het vinden van goede financials merkt ook Liddy Eichhorn, finance recruitment specialist bij Robert Walters: "Er is vooral behoefte aan business controllers, financial controllers en goede senior accountants met drie tot acht jaar werkervaring."



Het domino effect

Volgens Eichhorn wordt de toenemende vraag veroorzaakt door overnames en groeiende organisaties. Zij ziet een domino effect ontstaan: "Als veel werknemers van baan switchen, vallen er gaten. Deze worden weer opgevuld door anderen, die ook weer vervangen moeten worden." Ze ziet vooral veel beweging onder jonge financials: zij verlangen doorgroeimogelijkheden bij een nieuwe werkgever en kunnen vaak een salarisstap maken bij een switch.



Communicatievaardigheden zijn belangrijk

Eichhorn merkt dat organisaties dringend behoefte hebben aan financials met uitstekende communicatieve vaardigheden. Doordat veel administratieve taken worden geautomatiseerd, verschuift de focus van de afdeling naar het identificeren van groeiscenario"s en procesverbetering. Eichhorn: "Als business controller dient u als sparringspartner te kunnen optreden voor het MT. Hiervoor moet u assertief zijn en sterk in uw schoenen staan."

Dit maakt financials die via detacheringsbureaus als consultant hebben gewerkt een aantrekkelijke wervingsoptie. Zij zijn gewend zichzelf te moeten verkopen voor een nieuwe opdracht en kunnen hun ideeën goed pitchen. Eichhorn: "Detacheringspartijen zetten qua arbeidsvoorwaarden vooral in op ontwikkeling, en minder op salaris. Vooral voor MKB-bedrijven biedt dit kansen, want de salarisrange van kandidaten uit de grote corporates kunnen zij vaak gewoonweg niet bieden."

Ook accountants afkomstig uit de Big 4 hebben volgens Eichhorn een streepje voor bij organisaties. Waar zij voorheen nog voornamelijk overstapten naar financial control, stromen ze nu ook regelmatig door tot een functie als business controller. "De overstap van accountancy naar business control is groot. Hoewel deze accountants nog geen forecasting ervaring hebben, zijn zij wel communicatief sterk en zelfredzaam. Ze zijn zeker geschikt voor een overstap naar business control, op voorwaarde dat ze hierbij de juiste begeleiding ontvangen," zegt Eichhorn.



Kandidaten kunnen kritisch zijn

Volgens Eichhorn hebben financials het in deze markt voor het uitkiezen: "Kandidaten hebben niet zelden twee of drie verschillende aanbiedingen op tafel liggen." Dit stelt hen in staat om kritisch te zijn en flinke eisen te stellen. Eichhorn ziet dat met name salaris en doorgroei- en opleidingsmogelijkheden belangrijke factoren zijn in hun keuze. Zogenaamde high potentials, met drie tot acht jaar werkervaring, willen graag direct weten welke stappen zij bij een nieuwe werkgever kunnen maken. Ook vragen ze vaak naar de mogelijkheden om een MBA, RA, RC of post-HBO controller opleiding te volgen, uiteraard op kosten van de nieuwe werkgever.

Verder hebben financials steeds vaker de wens om flexibel te werken. Dat betekent: een werkweek van maximaal 36 uur en flexibele werktijden die beter te combineren zijn met familie en een sociaal leven. Deze wens draagt volgens Eichorn bij aan de groeiende aantrekkingskracht van de non-profitsector, waar een 36-urige werkweek de norm is.



De sollicitant tegemoetkomen

Om goede, communicatief vaardige financials aan zich te binden, zullen organisaties aan de wensen van hun sollicitanten tegemoet moeten komen. Zij zullen hun functie-eisen moeten bijstellen en dieper in de buidel moeten tasten voor nieuwe werknemers. Volgens Eichhorn is het in de huidige markt lastig om controllers te strikken voor een salaris onder de 65.000 euro per jaar. Dit zorgt ervoor dat met name kleine bedrijven vaak achter het net vissen. Grote corporaties kunnen extra"s bieden als bonussen, vakantiedagen of opleidingen. Kleinere MKB’ers kunnen hier niet tegen opboksen.



Gesprekken na kantoortijd

Wat kunnen organisaties verder doen om toch die felbegeerde financial aan de haak te slaan? Volgens Eichhorn moeten zij vooral het recruitmentproces slim plannen. "Waar een recruitmentproces twee jaar geleden nog zo"n zes weken in beslag nam, heb je tegenwoordig maar twee weken de tijd, anders ben je de kandidaat kwijt," zegt ze. Eichhorn adviseert organisaties om na het eerste gesprek alles zo voor te bereiden dat na het tweede gesprek direct een aanbod gedaan kan worden. Een andere tip die Eichhorn geeft, is om flexibel te zijn met het inplannen van sollicitatiegesprekken. "Kandidaten hebben vaak een paar gesprekken per week, wat voor degenen die al een baan hebben lastig in te plannen is. De kans dat u werkzame kandidaten op gesprek krijgt is een stuk groter als u aanbiedt om het gesprek buiten kantoortijd in te plannen. Een sollicitatiegesprek op vrijdagavond om zes uur is tegenwoordig echt geen uitzondering meer."