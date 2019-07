 1,2 miljoen Nederlandse huizen slim beveiligd

Woningen steeds slimmer beveiligd - Bijna 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens maken inmiddels gebruik van slimme beveiligingsapparatuur. De markt is sinds 2017 gegroeid met maar liefst 36 procent.



Dit blijkt uit de derde editie van de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4.700 Nederlanders.



Op dit moment is vijftien procent van alle huishoudens in het bezit van slimme beveiligingsapparatuur. In 2017 was dit nog elf procent van alle huishoudens. De beveiligings- en IP-camera is wederom het populairste apparaat. Het einde van de groei van slimme beveiliging is nog niet in zicht. Bijna één op de zes consumenten is van plan om binnen nu en een jaar slimme beveiliging aan te schaffen (veertien procent). De aankoopintentie is het hoogst voor slimme rook-, CO- en CO2-melders (elf procent). Ook beveiligingscamera’s blijven populair met een aankoopintentie van zes procent.



Nederlanders investeerden honderden miljoenen

Consumenten hebben inmiddels voor €400 miljoen aan slimme beveiliging en veiligheid uitgegeven. Dit betekent een explosieve groei van 60 procent ten opzichte van 2017. De grootste investeringen zijn gedaan voor slimme beveiligingssystemen (€155 miljoen) en slimme beveiligingscamera’s (€137 miljoen). De omzet van slimme deurbellen is ten opzichte van 2017 bijna verdrievoudigd naar een totaal van €32 miljoen.



Consument wil veiligheid en controle

De voornaamste motivatie voor de aanschaf van slimme beveiliging is extra veiligheid (43 procent). Tevens vindt men het belangrijk om controle te houden op het thuisfront (28 procent). Bijna één op de vijf consumenten ziet toegevoegde waarde in het gemak en comfort (23 procent). Voornaamste drempel om geen slimme beveiliging in huis te nemen is de prijs. Bijna één op de twee consumenten vindt de producten te duur (44 procent). Overigens geeft veertien procent aan dat een internetverbinding een drempel is, omdat dit niet te vertrouwen is.