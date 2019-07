 De twintig populairste steden deze zomervakantie het populairste

Bangkok en Barcelona populairste stedentrips dit jaar - Voor het tweede jaar op rij zijn Barcelona (Europa) en Bangkok (wereldwijd) de populairste vakantiebestemmingen voor juli en augustus. Dat blijkt uit cijfers van Vliegtickets.nl.



Voor Europa blijkt vooral Spanje dit jaar weer veel toeristen te trekken. De top tien is bijna compleet gevuld met Spaanse steden. Málaga (2), Girona (3), Alicante (5), Valencia (6), Palma de Mallorca (7) en Ibiza (10) doen het wederom goed bij de Nederlanders. De complete top tien bevat bijna dezelfde landen als vorig jaar. Alleen het Portugese Faro is nieuw in de top tien, Nice moest de lijst verlaten.



Top tien Europa 2019

Barcelona Málaga Girona Lissabon Alicante Valencia Faro Palma de Mallorca Londen Ibiza Top tien Europa 2018

Barcelona Málaga Lissabon Girona Alicante Palma de Mallorca Ibiza Londen Valencia Nice Curaçao en Bogota uit de lijst

Wat vakantiebestemmingen buiten Europa betreft spant Bangkok dus wederom de kroon. Ook Bali (2) en New York (3) doen het deze zomervakantie wederom even goed als vorig jaar. Curaçao en het Colombiaanse Bogota zijn dit jaar niet te vinden in de top tien. Nieuw zijn het Surinaamse Paramaribo en San José in Costa Rica.



Top tien wereldwijd 2019

Bangkok Bali New York San Francisco Jakarta San José Colombo Los Angeles Paramaribo Vancouver Top tien wereldwijd 2018

Bangkok Bali New York Curaçao Los Angeles Jakarta Toronto Bogota San Francisco Vancouver