 'ASML heeft beste reputatie van Nederland'

Welke grote bedrijven hebben de beste reputatie? - ASML heeft de beste reputatie van alle grote Nederlandse organisaties. Dat blijkt uit MT500, het jaarlijkse reputatie-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van MT.



Branchegenoten prijzen het hightechbedrijf uit Veldhoven om diens productleiderschap, operational excellence, klantgerichtheid en kwaliteit van werkgeverschap. De top tien van de reputatieranglijst MT500 wordt verder gevormd door grote organisaties als Shell, Tata Steel en Ahold, maar ook De Efteling staat in de hoogste regionen.



Universiteit van Amsterdam

Kenmerkend voor de aanpak van de MT500 is de peer-to-peer-beroordeling: respondenten wordt gevraagd hun oordeel te geven over bedrijven die in hun eigen branche actief zijn. Professor Henk Volberda leidt met zijn Amsterdam Centre for Business Innovation vanuit de Universiteit van Amsterdam het reputatie-onderzoek. "Het idee is dat je als beslisser beter kunt beoordelen over een bedrijf dat in dezelfde branche opereert dan over een bedrijf dat wat activiteiten betreft verder van je af staat. Wie kunt u beter vragen naar reputatie dan peers?"



ASML

Winnaar ASML is volgens Volberda ‘Een absolute vaandeldrager van technologische innovatie’. "Het is een van wat ik beschouw als de ‘nieuwe’ Nederlandse multinationals. De vorige jaren eindigde het bedrijf als derde, maar nu heeft het Shell van de troon gestoten. Daarvoor heeft het dus niet alleen geëxcelleerd in productleiderschap, klantgerichtheid en uitvoering, maar het heeft blijkbaar ook een naam op te houden als goede werkgever."

ASML-ceo Peter Wennink reageert bescheiden op zijn toppositie. "Mijn eerste reactie is dan toch dat we dit niet alleen doen. En dat is geen valse bescheidenheid. U moet u realiseren dat we in een wereldwijd ecosysteem werken van leveranciers, klanten en kennisinstellingen. In dit systeem heeft iedereen een eigen rol en levert topkwaliteit. We zijn afhankelijk van elkaar en we vertrouwen elkaar. Dat vertrouwen zorgt voor een hechte samenwerking. Dus dat compliment geef ik ook graag door aan hen."



Nieuwkomer

Een opmerkelijke nieuwkomer in de hoogste regionen van de reputatielijst is bouwconcern BAM. De aannemer steeg veertien plaatsen om in 2019 te eindigen op de vierde plaats overall. "Daar kan goed werkgeverschap aan hebben bijgedragen, maar BAM wordt waarschijnlijk ook gewaardeerd om de digitale transformatie die het heeft ingezet," aldus Volberda.



Ben Tiggelaar

Volgens leiderschapsexpert Ben Tiggelaar, die voor MT jonge talenten interviewt over hun leiderschap, is het belang van een goede reputatie niet te overschatten. "In een krappe arbeidsmarkt zijn de eerste associaties die mensen hebben bij een organisatie essentieel. Vergelijk het met de eerste indruk die je als persoon maakt. Dat beeld kleurt alle waarnemingen die verder volgen."



De top twintig

ASML Tata Steel Shell BAM De Efteling Ahold Delhaize NS BMW Nederland Booking.com Google ING KLM ABN Amro Deloitte Bol.com BP Nederland RET Rotterdam Van Bommel Rabobank Achmea