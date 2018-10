 Financiële impact reputatie-issues twee keer zo hoog sinds opkomst sociale media

Reputatie-issues hebben grote invloed op aandeelwaarde - De impact van reputatie-issues op aandelenkoersen is sinds de introductie van sociale media verdubbeld. In de nasleep van een crisis, zoals een cyberaanval, blijkt de grootte van een bedrijf en de kracht van zijn reputatie weinig bescherming te bieden tegen het verlies van koerswaarde.



Dit blijkt uit een rapport van Aon en Pentland Analytics. De studie ‘2018 Reputation Risk in the Cyber Age’ omvat een analyse van 125 reputatie-issues uit het afgelopen decennium en de impact hiervan op de waarde van aandelen in de loop van het volgende jaar.



Informatie op sociale media

In tijden van crisis gebruiken beleggers vaak informatie over een bedrijf die op sociale media wordt gedeeld. Hiermee stellen zij hun verwachtingen over de in de toekomst verwachte cashflow van dat bedrijf bij. Dit kan de aandelenprijs positief of negatief beïnvloeden. De aandelenkoers kan volgens het rapport stijgen met twintig procent of dalen met meer dan 30 procent, afhankelijk van de acties van het management in de onmiddellijke nasleep van een crisis en de ‘risk readiness’ van een organisatie. Deze impact is twee maal zo groot als in 2000, toen sociale media nog nauwelijks invloed hadden.



Reputatieschade als toprisico

Het risico op reputatieschade staat de afgelopen tien jaar in de top van de Global Risk Management Survey van Aon. "Hoewel er meer bewustzijn is voor het belang van risk management en er betere hulpmiddelen beschikbaar zijn, blijven reputatierisico’s één van de grootste zorgen voor corporate executives," zegt Alex van den Doel, managing director van Aon’s Global Risk Consulting. "Inzicht in toprisico’s en crisisscenario’s en adequaat issue- en crisismanagement kunnen de impact van reputatie-issues aanzienlijk beperken. De mate en snelheid waarmee bedrijven herstellen na een groot incident geeft aan hoe weerbaar een bedrijf is, de zogenaamde ‘organisational resilience’. Dit onderwerp staat steeds hoger op de agenda’s in de boardroom."



Snel, eerlijk en transparant

Uit de analyse blijkt dat drie factoren bepalend zijn voor een succesvol herstel van een reputatie-issue:

1. Crisiscommunicatie moet snel en waar nodig wereldwijd worden opgepakt

2. De perceptie dat een organisatie eerlijk en transparant is, is essentieel

3. Het nemen van actieve maatschappelijke verantwoordelijkheid is van cruciaal belang



"Nieuwe technologieën als robotica, kunstmatige intelligentie en bionica vereisen een constante waakzaamheid op de reputatie van een organisatie," zegt Dr. Deborah Pretty, oprichter van Pentland Analytics. "Het wordt voor mensen steeds eenvoudiger, goedkoper en sneller mogelijk om nieuws te verspreiden."



Het onderzoek naar de impact van crises op aandeelhouderswaarde werd voor het eerst uitgevoerd door Pretty in 1993 en opnieuw in 2000, voordat sociale media actieve invloed hadden. De eerdere onderzoeken richtten zich op de mate waarin bedrijven kunnen herstellen van crises en de financiële reputatieschade. De 2018-versie van de studie besteedt speciale aandacht aan zowel de groei in het gebruik van sociale media als de waarde-impact van cyberaanvallen. Het volledige rapport is te downloaden via deze link.