 Drie finalisten MVO-manager van het jaar 2018 bekend

Wie is dit jaar de meest duurzame manager? - Geanne van Arkel (Head of Sustainable Development bij Interface), Jaap Petraeus (Manager Corporate Sustainability bij FrieslandCampina) en Marlijn Simons-Somhorst (Manager Corporate Responsibility & Relations bij Lidl Nederland) zijn genomineerd voor de titel ‘MVO-manager van het jaar 2018’.



Een deskundige jury heeft hen geselecteerd uit een shortlist met tien kandidaten die de meeste stemmen kregen bij een stemming zo’n 475 MVO-managers.

De verkiezing wordt georganiseerd door MVO-adviesbureau Sustainalize met als partners Moonen Packaging en Sustainable Talent. Op 8 november wordt uit deze drie genomineerden op het Nationaal Sustainability Congres de winnaar verkozen.



Over de finalisten zegt de jury:



Geanne van Arkel: Van Arkel is authentiek. Ze gebruikt al vele jaren haar ervaringen bij Interface als koploper om op vele plaatsen duurzaamheid op de agenda te zetten. Daarbij staat bij haar staat de missie om te werken aan een duurzame wereld boven de directe belangen van haar werkgever. Ze werkt vanuit de inhoud, pakt nieuwe ontwikkelingen en methodieken op en verbindt deze tot nieuwe inzichten en projecten. Wie Van Arkel spreekt, kan rekenen op een positieve inbreng en op nieuwe ideeën. Mensen omschrijven haar als inspirator en verbinder.



Jaap Petraeus: Jaap heeft in de vele jaren bij FrieslandCampina een robuust duurzaamheidsbeleid weten neer te zetten dat staat, ook voor de komende jaren. Duurzaamheid is inmiddels geworteld in de kern van deze grote internationale onderneming. Patraeus is daarnaast de drijvende kracht achter het ontwikkelen van een internationale duurzaamheidsstandaard voor de global zuivelsector. Hij is volhoudend en deelt zijn ervaringen op diverse podia in binnen- en buitenland.



Marlijn Simons-Somhorst: Simons is ambitieus, inspirerend en een echte doener. Ze werkt samen met haar collega’s bij Lidl aan vaak in het oog springende duurzame activiteiten. Lidl Nederland heeft inmiddels al diverse prijzen in de wacht gesleept op het gebied van duurzaamheid. Ze werkt zowel aan verduurzaming van het assortiment als de eigen bedrijfsvoering. Ze weet duurzaamheid goed te combineren met de competitieve markt van de supermarkten gericht op de laagste prijzen. Daarbij stopt duurzaamheid bij Simons niet bij de eerste letters.

Eerdere winnaars van de ‘MVO Manager van het jaar’ waren achtereenvolgens Annette van Waning (Vebego), Anniek Mauser (Unilever), Carola Wijdoogen (NS), Birgitta Kramer (Vitens) en Tanja Roeleveld (Landal Greenparks).



Stemming geopend voor de finale

De abonnees op de nieuwsbrief van het Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen (duurzaam-ondernemen.nl) worden binnenkort uitgenodigd een stem uit te brengen op een van de genomineerden. Hun stem weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het Nationaal Sustainability Congres op 8 november, het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee.

De MVO-Manager van het Jaar 2018 wint, naast de bokaal, een geheel verzorgd weekend voor twee personen in Landgoed Zonheuvel te Doorn.



Samenstelling jury

De jury bestond uit zeven deskundigen uit het MVO-veld:

Vera Dalm, directeur MilieuCentraal en voorzitter van het Netwerk van Milieuprofessionals VVM;

Gé Moonen, directeur Moonen Packaging;

Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland;

Ruud Koornstra, duurzame ondernemer en Energiecommissaris van Nederland;

Folkert van der Molen, marketing manager bij MVO-adviesbureau Sustainalize;

André Nijhof, associate professor European Institute for Business Ethics, Nyenrode Business Universiteit;

Annick Schmeddes, oprichter/eigenaar Sustainable Talent.