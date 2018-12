 Vacaturegroei komende jaren met name in zorg, overheid en onderwijs

Aantal vacatures neemt in 2019 weer af - Het aantal vacatures komt in 2018 op een recordhoogte van naar schatting 1,2 miljoen. Dit is een stijging met ruim dertien procent ten opzichte van 2017.



Er is een grote behoefte aan nieuw personeel. Een groot deel betreft het vervangen van personeel, maar door de toenemende vraag is ook behoefte aan uitbreiding. In 2019 zal het aantal op dit niveau blijven, maar in 2019 zal het aantal vacatures met zo’n 17.000 afnemen. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia. De prognoses zijn gemaakt met modellen die door Panteia zelf zijn ontwikkeld.



Afname vacatures in 2020

Tegen de achtergrond van een teruglopende economische ontwikkeling in 2019 en 2020, een groei met respectievelijk 2,3 en 1,8 procent, en een minder sterke banengroei, zal in het komende jaar het aantal vacatures nog vrijwel gelijk blijven, maar voor 2020 wordt een kleine afname verwacht (-1,4 procent). Het aantal baanwisselingen zal daarbij nog wel op hetzelfde niveau liggen, maar door de afname van de werkgelegenheidsgroei, het versneld optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd en een verdere afname van aantal arbeids­ongeschikten dat uittreedt (het is moeilijker om arbeidsongeschikten te ontslaan), resulteert per saldo toch een afname van het aantal vacatures tot een niveau van 1.175.000.



Vooral nog groei van vacatures in zorg en bij overheid en onderwijs

Het aantal vacatures geeft voor 2018 in alle sectoren een flinke toename te zien. In 2019 zal het beeld anders zijn. Alleen in de overige diensten is nog sprake van een groei. Dit betreft voornamelijk vacaturegroei in de zorg en bij de overheid en onderwijs. Ook in 2020 zijn dit de sectoren waar nog enige groei te zien zal zijn.