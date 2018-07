 Werknemer niet bang voor baanverlies door robotisering

Volgens 83,3 procent van de respondenten blijft menselijk handelen een vereiste - Ongeveer zes op de tien Nederlandse werknemers (56,8 procent) heeft geen angst voor baanverlies als gevolg van artificial intelligence (AI) en robotisering. Dit blijkt uit onderzoek van Indeed uitgevoerd door Panelwizard.



De respondenten zien verandering als heel waarschijnlijk, maar tegelijkertijd maakt 33 procent zich wel zorgen over de eigen baan.



AI-gerelateerde banen

AI-gerelateerde banen nemen de afgelopen jaren een vlucht: sinds 2016 is in Nederland het aantal AI-gerelateerde vacatures op Indeed met 207 procent gestegen. De interesse van werkzoekenden, dat wil zeggen het aantal clicks op die vacatures is in dezelfde periode met 261 procent gestegen. Toch zijn er nog steeds meer openstaande vacatures dan werkzoekenden en ook de komende jaren zal de vraag naar geschikte specialisten naar verwachting verder toenemen.

Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux: "Artificial Intelligence en robotisering zijn relevante onderwerpen met gevolgen voor werknemers in bijna elke branche. Uit het onderzoek blijkt dat er enthousiasme is onder werkzoekenden om zich tot robots te wenden om hun carrière voort te zetten – of het nu gaat om een ​​loopbaanadvies of om het vinden van de juiste baan. Tegelijkertijd geeft AI-technologie recruiters de tijd en ruimte om menselijke verbindingen te leggen. Het helpt uiteindelijk de juiste functies te matchen met het juiste talent waar het Nederlandse bedrijfsleven zo hard naar op zoek is."



Bovenal positief gestemd

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat veel respondenten positief zijn gestemd over de impact die AI zal hebben op hun eigen baan. Zo is 54,2 procent van mening dat zijn/haar werk efficiënter kan worden uitgevoerd, en 41,9 procent dat taken sneller worden volbracht door AI. Daarnaast denkt slechts 35,2 procent dat ze minder werk zullen hebben als gevolg van automatisering van werkprocessen.



Veranderen en aanpassen

Iets minder dan de helft van de respondenten (47,4 procent) geeft aan dat ze geloven dat AI in de toekomst invloed zal hebben op hoe ze hun werk uitvoeren. Daarbij gelooft een meerderheid van 66,4 procent dat AI de algemene arbeidsmarkt zal veranderen en banen zal creëren, waarvan we nog nooit gehoord hebben. Ook geloven respondenten dat AI de werkprocessen objectiever en eerlijker zal maken.



Menselijk handelen blijft een sleutelrol houden

Toch verwacht 47,1 procent van de respondenten wel dat een groot deel van de banen in de toekomst door robots overgenomen wordt. Een overgrote meerderheid van 92,5 procent is het er in ieder geval over eens dat technologie banen in de toekomst zal veranderen, maar 59,3 procent denkt dat dit alleen voor bepaalde sectoren zal gelden. De belangrijkste reden hiervoor is dat volgens veel respondenten (88,3 procent) menselijk handelen in veel sectoren een vereiste zal blijven. Dat geldt dan in het bijzonder voor banen waarin menselijke emotie, zoals zorgzaamheid en humor, een rol speelt: volgens 82,9 procent van de respondenten kunnen deze banen met geen mogelijkheid vervangen worden door robots.

Van de ondervraagden denkt 46,7 procent dat in de toekomst vooral productiewerk door robots zal worden gedaan, gevolgd door logistiek en de financiële sector. De IT-sector volgt, opvallend genoeg, pas op de vierde plaats. Als we de respondenten moeten geloven, zullen de functies van magazijnmedewerker (57,4 procent), telemarketeer (28 procent) en pakketbezorger (18,1 procent) binnen vijf jaar door robots worden uitgevoerd.