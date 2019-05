 Een op de vijf financiële dienstverleners denkt niet aan GDPR-vereisten te voldoen

Garanderen van dataveiligheid is grootste technologische uitdaging op dit moment - Ruim achttien procent van de IT-beslissers bij de grootste financiële dienstverleners in Nederland vertrouwt er niet op dat zijn of haar infrastructuur GDPR-proof is.



Daarbij ziet 35 procent het garanderen van de dataveiligheid als grootste technologische uitdaging op dit moment, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Digital Realty.



Dataveiligheid is grootste uitdaging

Op de vraag naar wat momenteel de grootste technologische uitdaging vormt, steekt het garanderen van de dataveiligheid met kop en schouders boven de rest uit. Het wordt met 18,5 en achttien procent opgevolgd door respectievelijk het bijhouden van de wet- en regelgeving en het aanbieden van diensten op nieuwe kanalen.

Gevraagd naar het grootste obstakel bij het aanpakken van een dergelijke uitdaging, geeft het gros (31 procent) budgettaire beperkingen als reden. Opvallend is dat op de vraag of toen de GDPR-vereisten werden aangekondigd, de datastrategie en infrastructuur van het bedrijf er klaar voor waren, zeventien procent negatief antwoordde. Dit is in de loop der tijd dus niet verminderd, maar gegroeid naar 18,5 procent. Hoewel bedrijven de tijd hebben gehad om zich aan te passen aan de vereisten, blijkt dat dus niet te zijn gebeurd.



Kosten en baten

Dat kosten een rol spelen bij het voldoen aan GDPR-wetgeving is evident. Om de infrastructuur te laten voldoen aan de vereisten hebben financiële instellingen de laatste jaren flink moeten investeren. Veruit het grootste deel van de respondenten (39 procent) geeft aan tussen de tien en vijftig miljoen euro hieraan te hebben besteed.

De prijs van veiligheid van data en infrastructuur staat in schril contrast met de kosten die zowel diefstal als boetes kunnen meebrengen. In geen enkele sector is de veiligheid van (persoonlijke) gegevens zo belangrijk als in de financiële. Momenteel is het zelfs de meest aangevallen sector in EMEA. Waar vorig jaar de zakelijke dienstverlening met twintig procent van alle aanvallen nog op nummer één stond als grootste gedupeerde in de sector, is dat nu de financiële wereld met 30 procent.



Meer AI en IoT in de toekomst

Nu de digitalisering in het bankwezen een vlucht heeft genomen, zal de datastroom alleen maar toenemen. Dat blijkt ook uit de verwachtingen: op de vraag welke technologie de meeste invloed zal hebben op de financiële dienstverlening de komende tien jaar, verwacht een derde AI, en een iets kleiner deel (28 procent) IoT.

Valerie Walsh, Senior Vice President EMEA bij Digital Realty, licht de bevindingen toe: "De sector financiële dienstverlening zal een verbazingwekkende technologische groei doormaken en het onderzoek toont aan dat de bedrijven in deze sector nog steeds onvoldoende voorbereid zijn op de bescherming van data. De juiste bescherming van data is onmisbaar. De belangrijkste besluitvormers moeten investeringen in infrastructuur hoog op hun agenda zetten om veiligheid en innovatie te waarborgen, aangezien de toekomst steeds meer door data wordt gestuurd. Hoewel er eerst financieel zal moeten worden geïnvesteerd, kunnen financiële dienstverleners op de lange termijn een gezond rendement op hun investeringen verwachten."