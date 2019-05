 Meerderheid werknemers met beperking ervaart belemmeringen op werkvloer

68 procent van de bedrijven heeft beleid voor werknemers met een (tijdelijke) lichamelijke beperking - Bijna zeven op de tien van de Nederlandse bedrijven (68 procent) geeft aan een beleid te hebben ontwikkeld voor werknemers met een (tijdelijke) lichamelijke beperking.



Desondanks ervaart een meerderheid van de werknemers (54 procent) die in de afgelopen twee jaar zo’n beperking heeft ervaren, belemmeringen tijdens werkzaamheden. Dit blijkt uit onderzoek door Team Vier dat in opdracht van Microsoft Nederland is uitgevoerd onder HR-managers en medewerkers van Nederlandse bedrijven. De maatregelen die bedrijven momenteel nemen voor werknemers met een beperking zijn voornamelijk praktisch van aard en gericht op fysieke beperkingen.

Hans van der Meer, manager Microsoft 365 bij Microsoft Nederland: "Het is belangrijk dat iedereen binnen een organisatie de kans heeft zijn of haar werk optimaal te kunnen uitvoeren, ook als er sprake is van een tijdelijke of permanente lichamelijke beperking. Wanneer je als werkgever geen voorzieningen treft om mensen met een dergelijke beperking in staat te stellen om – mits de werkzaamheden dit toestaan – te kunnen doorwerken, kunnen de kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van tijdelijke werknemers behoorlijk oplopen."



Bagatelliseer situationele beperkingen niet

Naast de fysieke, zichtbare beperkingen, zijn er ook situationele beperkingen. Deze beperkingen zijn minder zichtbaar, maar kunnen wel een belemmering zijn. In Nederland is bijvoorbeeld ongeveer één op de twaalf mannen en één op de tweehonderd vrouwen kleurenblind. Maar denk ook bijvoorbeeld aan mensen met dyslexie. "Dit soort beperkingen verdienen ook onze aandacht," aldus Van der Meer. Toch blijkt uit het onderzoek dat slechts 45 procent van de Nederlandse bedrijven een beleid heeft ontwikkeld voor werknemers met een situationele beperking.

"Het bewustzijn van de verschillende typen beperkingen moet omhoog," zegt Van der Meer. "Zowel zichtbare als minder zichtbare beperkingen kunnen voor werknemers grote obstakels vormen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Iemand met kleurenblindheid kan veel moeite hebben om bijvoorbeeld diagrammen in presentaties te lezen en kan daardoor belangrijke informatie missen. Iemand met dyslexie kan meer moeite hebben met het lezen van voor zijn functie belangrijke teksten. Het is daarom belangrijk om alle soorten beperkingen serieus te nemen. Door te investeren in nieuwe technologie en toegepaste software kan talent optimaal worden ingezet."



Direct ziekmelden van medewerkers met een tijdelijke beperking

Opvallend is dat 73 procent van de medewerkers die de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met een tijdelijke beperking, direct 100 procent is ziekgemeld door de werkgever, zo blijkt uit het onderzoek. Dit brengt hoge kosten voor organisaties mee, terwijl er tegenwoordig verschillende mogelijkheden zijn waardoor werknemers met een tijdelijke beperking in veel gevallen gewoon aan het werk kunnen en zo kosten bespaard kunnen worden. Daarnaast is het voor mensen belangrijk dat ze deel kunnen blijven uitmaken van de werkomgeving.