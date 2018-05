 Concurrentiepositie Nederland verslechtert door tekort aan technici

Ruim helft technische organisaties verwacht negatieve doorklank tekort aan technici - Ruim de helft van de technische organisaties (54 procent) verwacht dat het tekort aan technici in de toekomst een negatief effect zal hebben op de concurrentiepositie van Nederland. 32 procent ziet op dit moment al negatieve gevolgen.



Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. 969 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.



Oorzaak tekort aan technici

In 2017 voorzag 80 procent van de respondenten een tekort aan technici, kwalitatief en/of kwantitatief, voor de komende vijf jaar. Dit jaar geldt dit wederom voor het overgrote deel (79 procent). Als belangrijkste oorzaak voor dit probleem wordt een slechte aansluiting van regulier onderwijs op het bedrijfsleven genoemd (30 procent). Ook een slecht imago van de technische branche (23 procent) en de vergrijzing (19 procent) spelen een grote rol.



Het bedrijfsleven wordt aangespoord tot actie

Dat er iets moet gebeuren om het tekort terug te dringen staat als een paal boven water. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden gezien als de meest efficiënte aanjager om dit te realiseren (39 procent). Wat ook wordt ervaren is de meerwaarde van initiatieven vanuit het onderwijs (19 procent) en de overheid (19 procent). Opvallend is dat slechts één op de tien vindt dat acties vanuit brancheorganisaties efficiënte aanjagers zijn voor het terugdringen van het nijpende tekort.

John Huizing, directeur bij ROVC: "Al jaren staat de technische branche onder druk. 86 procent van de branche ziet het effect van het tekort aan technici op de concurrentiepositie van Nederland. Dat is zorgwekkend. De urgentie om het probleem aan te pakken is dan ook hoog. De economie trekt aan, waardoor de arbeidsmarkt enorm in de lift zit. Zo groeit het aantal banen en vacatures fors. Door het tekort kunnen organisaties niet meekomen met de groei van de economie. Daarom moeten onderwijs, het bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid nog meer dan op dit moment de handen ineen slaan om de technische sector een boost te geven. Door mensen te enthousiasmeren voor de branche kunnen we de negatieve weerslag op de concurrentiepositie van Nederland beperken."



Het rapport: de ROVC TechBarometer 2018

