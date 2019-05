 Vijf technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Verbeter de aarde met technologie - Met uw bedrijf gesponsord een rondje om de kerk rennen voor een goed doel? "Dat is natuurlijk fantastisch om te doen," zegt Rinse Tamsma, managing director van SAP Nederland. "Maar met technologie kun u direct de levens van mensen verbeteren. En dat is ook supermotiverend voor medewerkers." Vijf voorbeelden.



Ontbossing, vervuiling, ziektes, vluchtelingenstromen en armoede: de wereld staat voor een aantal grote uitdagingen. "Van sollicitanten krijgen we steeds vaker de vraag: wat doen jullie als bedrijf hieraan?"

stelt Tamsma. "Jonge talenten zijn niet alleen geïnteresseerd in kille cijfers zoals de financiële resultaten, maar willen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij."



Vijf voorbeelden

"Met technologische innovatie kun je de wereld een stukje beter maken," zo is de stellige overtuiging van Tamsma. De voorbeelden daarvan kwamen aan bod tijdens de Executive Digital Exchange (EDX) in Amsterdam, een evenement georganiseerd door SAP en de Singularity University:



1. Illegale houthak signaleren

Elke minuut verdwijnt een bos ter grootte van 40 voetbalvelden, gedeeltelijk door illegale houthak. Door deze ontbossing sterven talloze planten- en dierensoorten. Rainforest Connection heeft hier iets tegen bedacht. De stichting hangt afgedankte smartphones op in het regenwoud.

Het idee is even simpel als welbedacht: bij afgedankte Android-smartphones worden alle onnodige functies uitgeschakeld. Hierdoor ontstaan energiezuinige geluidssensoren die dankzij speciale zonnepanelen maandenlang actief blijven. Zo krijgt het regenwoud dus ‘oren’. Als deze sensoren registreren dat er mensen met kettingzagen in de weer zijn of er trucks rijden, kunnen rangers meteen poolshoogte nemen en indien nodig ingrijpen.

Er was echter wel een probleem, merkt Tamsma op. "Op het moment dat de rangers ter plaatse waren, was de boom vaak niet meer te redden. Uit analyses van de verzamelde sensordata bleek echter dat een bepaalde vogel stopte met zingen op het moment dat houthakkers een bepaald gebied binnenrijden. De rangers krijgen nu een melding op het moment dat het geluid van deze vogel wegsterft, waardoor ze in kunnen grijpen nog voordat de boom omligt."



2. Bos herstellen

Organisaties die meer CO2 uitstoten dan is toegestaan, kunnen dit overschot compenseren. Bedrijven als Shell en ABN Amro verminderen de CO2-voetafdruk bijvoorbeeld door het planten van bomen. Voor de herbebossing schakelen ze de hulp in van bijvoorbeeld het Nederlandse Land Life.

Land Life heeft als doel om twee miljard hectare gedegradeerde grond op aarde te helpen herstellen. Dat doen ze niet alleen door bomen te planten voor multinationals, maar ook in opdracht van bijvoorbeeld de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In een vluchtelingenkamp in Kameroen werden 40.000 bomen geplant die onder andere zorgen voor schaduw en voedsel.

"Dan is het niet ‘gat graven, en boom erin’. Daar komt veel meer bij kijken," stelt Arnout Asjes, Chief Technology Officer van Land Life Company. Er zijn veel factoren die de overlevingskansen van een boom bepalen. Als voorbeelden geeft Asjes de zouttolerantie van het gebruikte zaad, de bijvoeding tijdens het opgroeien, de bescherming die wordt aangebracht om dieren weg te houden en het moment van planten in de volle grond.

"Door algoritmes los te laten op de verzamelde data kunnen we steeds beter bepalen wat we waar en wanneer moeten plaatsen," vervolgt Asjes. "Zo weten we precies wat we moeten doen om een acacia die we in mei op een noordhelling in Spanje planten door de zomer te trekken. Vervolgens houden we met drones en satellieten de ontwikkeling van de boom in de gaten."



3. Olifanten en neushoorns beschermen

Olifanten en neushoorns worden met uitsterven bedreigd. Mede door de handel in ivoor worden in Afrika elke dag honderd olifanten gedood. Van de 100.000 neushoorns die veertig jaar geleden rondliepen, is nu nog maar een kwart over. Elephants, Rhinos & People (ERP) zet nu cloudcomputing, het Internet of Things en drones in om erger te voorkomen.

Bijvoorbeeld bij olifanten in Zuid-Afrika. Een paar olifanten in een kudde dragen een GPS-kraag. Als de kudde de buitengrenzen van een beschermd gebied nadert, krijgt het ERP Air Force-surveillanceteam een melding. ERP kan vervolgens met camera’s op drones de situatie beoordelen. Tamsma: "De camerabeelden worden ook geïnterpreteerd door machines die trends kunnen ontdekken en een mogelijk bedreigende situatie kunnen blootleggen."



4. Ecologische en sociale kosten compenseren

Een euro voor een reep pure chocolade? De kans is groot dat die prijs hoger ligt als zaken als milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en de te lage vergoeding voor de cacaoproducent worden gecompenseerd. Met andere woorden: als we de zogenaamde ecologische en sociale kosten meenemen in de kostprijs.

True Price is een sociale onderneming die een methode heeft ontwikkeld om de échte kostprijs van producten te berekenen. De leverancier kan vervolgens maatregelen nemen om de winkeladviesprijs en de ‘true price’ dichter bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld Tony’s Chocolonely schakelt de hulp van True Price in om zijn repen duurzaam te maken.

Het berekenen van die ‘echte prijs’ is een complex proces. Soms is aan een bezoekje op locatie niet te ontkomen, bijvoorbeeld om de arbeidsomstandigheden in kaart te brengen. In de meeste gevallen is het echter een kwestie van geavanceerde data-analytics. Door jarenlange ervaring beschikt True Price inmiddels zelf over een grote verzameling data, maar de onderneming put ook uit publieke bronnen. Zo is er veel data beschikbaar via academisch onderzoek en overheidsinstituties als de Wereldbank.



5. Bescherming tegen huidkanker

Huidkanker is de meeste voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op huidkanker kan onder andere worden verkleind door beschermende kleding te dragen, zon te weren en goed in te smeren met zonnebrandcrème.

KWF Kankerbestrijding ontwikkelde daarom samen met SAP, ProXcellence en Buienradar de app KWF UV-radar. UV-radar geeft een persoonlijk smeeradvies op basis van informatie over locatie, het weer en de actuele uv-straling. De app haalt deze gegevens op uit verschillende openbare databronnen en combineert ze met persoonlijke data over het huidtype van de gebruiker.



Grote impact

KWF Kankerbestrijding ontwikkelde UV-radar in het ‘Mobile Innovation Lab’ van SAP. "We hoefden echt geen moeite te doen om binnen SAP vrijwilligers te vinden die wilden bijdragen aan dit project," merkt Tamsma op. "Die kwamen vanzelf, omdat ze het geweldig vonden om bij te kunnen dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het biedt ze de zingeving waar ze naar op zoek zijn."

"Wij rennen nog altijd braaf het rondje om de kerk voor een liefdadigheidsdoel, want dat vinden we belangrijk en is bovendien ook leuk om te doen," besluit de directeur. "Maar wij zijn wel van mening u met technologie een veel grotere impact kunt hebben."