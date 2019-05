Tien procent van de communicatieprofessionals durft fake news in te zetten

Organisaties die fake news inzetten moeten bij journalisten op een zwarte lijst komen - Uit onderzoek van Marcommit blijkt dat tien procent van de communicatieprofessionals het aandurft om fake news in te zetten als communicatie-instrument.



Hoewel 67 procent aangeeft dit nooit te zullen doen, is er ook nog een behoorlijke groep die hier geen mening over heeft (22 procent). Het onderzoek , dat is uitgevoerd in samenwerking met Markteffect onder 445 Nederlandse marketing- en communicatieprofessionals, laat verder zien dat twaalf procent zelf al eens slachtoffer is geweest van fake news. 69 procent geeft aan dat organisaties die fake news inzetten bij journalisten op een zwarte lijst moeten komen te staan.



Integriteit onder druk

70 procent van de respondenten heeft nooit te maken gehad met fake news en verwacht ook niet dat dit in de toekomst gaat gebeuren. Van de communicatieprofessionals die aangeven fake news in te durven zetten, is de meerderheid (33 procent) werkzaam in de IT-sector. Het onderwijs (87 procent), de bouw (73 procent), transport- en logistieke sector (72 procent) en de overheid (69 procent) zijn het voorzichtigst en durven dit niet aan. Tot slot is 47 procent van mening dat de integriteit van PR-professionals steeds meer onder druk komt te staan door fake news, de meerderheid ziet hier dus (nog) geen probleem in.

Roy Roelofs, algemeen directeur van Marcommit: "In de constante race om nieuws als eerste naar buiten te brengen, wordt het steeds belangrijker om de authenticiteit van berichten te waarborgen. Als PR bureau staat u vaak dichtbij het nieuws en begeeft u zich in een soort poortwachtersrol. Niet alleen moeten wij en onze vakgenoten bepalen of informatie nieuwswaardig genoeg is om met de wereld te delen, maar ook of deze betrouwbaar en te verifiëren is."