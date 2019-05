 Werknemer onzeker of zijn vaardigheden over vijf jaar nog nodig zijn

Bedrijven met bevlogen medewerkers beter op toekomst voorbereid - Drie op de tien werknemers zegt niet zeker te weten of hij of zij over de vaardigheden beschikt die over vijf jaar nodig zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van FYNCH.



Ongeveer de helft van de werknemers heeft het idee dat het werk sneller verandert dan ooit. Volgens Edwin Hansma, medeoprichter van FYNCH, doen werkgevers er goed aan om te streven naar bevlogen professionals, aangezien deze intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren.

Ongeveer de helft van de werknemers geeft aan dat diens werkzaamheden sneller dan ooit veranderen. Een op de drie werknemers vindt die ontwikkeling ingewikkeld. De veranderende werkzaamheden zorgen zelfs voor reddeloosheid. Ruim een op de vijf werknemers weet niet hoe hij of zij zich professioneel moet voorbereiden op de toekomst.



Bevlogen medewerkers hebben zin om te leren

Hansma: "Werknemers moeten steeds langer doorwerken, zodat pensioenen betaalbaar blijven. Duurzame inzetbaarheid en de continue ontwikkeling van werknemers staan dan ook bovenaan ieders agenda. Bevlogen professionals zijn eerder geneigd om de vaardigheden op te doen die nodig zijn. Werkgevers kunnen de bevlogenheid vergroten door de volgende drie stappen te doorlopen."



1: Ontdek waar medewerkers energie van krijgen, waar hun talenten en ambities liggen en verbind deze aan een takenpakket. Zorg dat hun taken ook aansluiten bij hun persoonlijke doelen.



2: Zorg dat er in de organisatie ruimte is om autonoom te zijn en u te ontwikkelen. Bied ruimte voor fouten en behandel professionals als volwassenen.



3: Laat professionals een netwerk opbouwen waar ze kennis en inspiratie uit kunnen halen. Goede voorbeelden zorgen voor een ambitie om te groeien.



Lager en hoger opgeleiden onzeker over vaardigheden

Uit het onderzoek blijkt dat het verschil in opleidingsniveau weinig impact heeft in het vertrouwen dat werknemers hebben in hun vaardigheden. Een op de drie lager én hoger opgeleiden is onzeker of diens vaardigheden over vijf jaar nog nodig zijn. Ongeveer een op de tien werknemers is zelfs niet zeker of zijn vaardigheden nu nodig zijn.

Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij werknemers om zich voor te bereiden op de toekomst, stelt Hansma. "Zij moeten in staat zijn om te reflecteren, een netwerk om zich heen bouwen en dat netwerk onderhouden. Ook dienen ze open te zijn over hun blokkades, verwachtingen en uitdagingen."