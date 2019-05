 Vijftien procent IT-professionals heeft ontelbaar aantal databronnen

IT-professionals heben dagen of weken nodig om data inzetbaar te maken - Ivanti heeft de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek onder 400 IT-professionals. Het onderzoek biedt inzicht in de uitdagingen van IT op het gebied van IT-silo's, data en implementatie.



"Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat IT-professionals duidelijk behoefte hebben aan een uniforme aanpak voor de verschillende IT-afdelingen en de daaruit resulterende IT-silo's," zegt Duane Newman, vice president productmanagement bij Ivanti. "Data voor beveiligingsdoeleinden blijft belangrijk, maar een uniforme efficiënte manier om met data om te gaan is cruciaal om te voorkomen dat andere IT-prioriteiten doorlopend negatief beïnvloed worden.



Prioriteiten

Een andere belangrijke bevinding van het onderzoek is dat de volgende IT-prioriteiten het meest te lijden hebben onder de IT-silo structuur: automatisering (46 procent), gebruikersproductiviteit en probleemoplossing (42 procent) en klantervaring (41 procent). De onderzoeksresultaten tonen ook aan dat on- en offboarding relatief het minste lijdt onder de IT-silo's (twintig procent). Hieruit kan opgemaakt worden dat de werkrelatie tussen IT en HR waarschijnlijk betrekkelijk goed is.

Wat betreft realtime inzicht geeft 70 procent van de IT-professionals aan dat de beveiligingsstatus de hoogste prioriteit heeft. De respondenten waren het minst geïnteresseerd in realtime inzichten in garantiegegevens.



Meer bevindingen

Andere opmerkelijke bevindingen van het onderzoek zijn onder meer:

Vijftien procent van de IT-professionals kan het aantal databronnen niet tellen

Meer dan de helft van de IT-professionals (51 procent) moeten dagen, weken of langer hun data bewerken voor deze bruikbaar is

Slechts tien procent van de respondenten ontvangt data die binnen enkele minuten bruikbaar is

Een op de drie respondenten zegt over voldoende middelen te beschikken om actie te ondernemen op basis van de data, maar meer dan de helft (52 procent) zegt dat ze slechts af en toe beschikking hebben tot de juiste middelen