 Kantoorwerkers heeft toegang tot meer data dan nodig

Gevoelige data voor het oprapen door teveel toegangsrechten en spook-medewerkers - Bedrijven zijn nog slecht in staat om cruciale data af te schermen, aangezien bijna de helft van de medewerkers toegang heeft tot gevoelige informatie, ongeacht of ze het nodig hebben bij hun dagelijkse werkzaamheden. Dat blijkt uit Engels onderzoek van CyberArk.



Bijna de helft (48 procent) heeft toegang tot financiële documenten, en 46 procent tot vertrouwelijke HR-gegevens. Daarnaast heeft net geen derde (29 procent) toegang tot de zakelijke bankrekening en 37 procent kon bij research en development plannen en blauwdrukken voor nieuwe producten en services. Hoewel het onderzoek in de Engelse markt is uitgevoerd, kunnen volgens security-experts uit andere landen de cijfers goed worden doorgetrokken naar de rest van Europa.



Spook-medewerkers

Bij vrijwel elk grootschalige digitale inbraak bleek diefstal van inloggegevens de meest gebruikte en meest effectieve route naar een geslaagde aanval. Een lakse houding richting het beschermen van waardevolle privileged account kan het risico op zo’n aanval vergroten of leiden tot een datalek als werknemer-gegevens worden buitgemaakt. Het beschermen van inloggegevens is dus van belang, maar veel bedrijven blijken tekort te schieten hierin. Zo is vooral de spookmedewerker een probleem: voormalige collega’s die het bedrijf verlaten en nog in het bezit zijn van werkende inlogs tot bijvoorbeeld interne servers, financiële systemen en HR-databases, buiten het zicht van security-medewerkers om.

Deze spookmedewerkers vormen een serieus risico. Niet alleen omdat mogelijk wegen open blijven staan naar applicaties, tools en data en zo een gemakkelijker doelwit vormen voor cybercrime, maar ook omdat oud-medewerkers die op een onplezierige manier weg zijn gegaan of bij een concurrent terecht zijn gekomen schade kunnen aanrichten.

Rich Turner, VP EMEA at CyberArk: "De uitkomsten van het onderzoek zijn tekenend voor de investeringen die bedrijven doen in security. We blijven geld spenderen om de buitengrenzen van het netwerk te beschermen, terwijl we er vanuit moeten gaan dat aanvallers al binnen zijn en moeten voorkomen dat ze bij waardevolle systemen en gegevens kunnen."



Meer bewustzijn, maar nog steeds risico’s

De studie toont ook positieve ontwikkelingen: medewerkers zijn meer en meer bewust van de risico’s. Zo’n 79 procent stelt dat ze het openen van kwaadaardige bijlagen eerlijk zouden melden bij IT, terwijl 75 procent van zich laat horen als de communicatie over beveiligingsmaatregelen niet helder is. Deze grotere betrokkenheid is terug te zien in het vertrouwen in IT-teams: 74 procent van de respondenten is ervan overtuigd dat het security-team van het bedrijf effectief voor bescherming zorgt.

Dit vertrouwen zorgt echter ook voor een schijnbare tegenstelling, want veel medewerkers passen de beveiligingsmaatregelen slecht toe. Meer dan de helft (54 procent) zou niet toegeven als ze hun inloggegevens uitlenen aan een collega, en 45 procent downloadt ongeautoriseerde apps op bedrijfsapparatuur zonder IT in te lichten.

Deze ontwikkelingen vertalen zich ook in de inzet van nieuwe technologie. bij negentien procent van de ondervraagde bedrijven wordt geëxperimenteerd met biometrische beveiligingsmaatregelen zoals vingerafdruk- en irisscans en het gebruik van microchips. Ondanks deze nieuwe technologie blijft het lastig om nieuwe platformen te beveiligen zoals allerlei smart devices die op de werkvloer verschijnen.

Turner: "Of het nu gaat om de laatste wearable of een HR-systeem dat al jaren draait; beheer van accountgegevens blijft cruciaal. Toegangsrechten moeten beter beveiligd worden, waarbij gebruikers tegen zichzelf worden beschermd om niet per ongeluk in de fout te gaan, en de risico’s op een bewuste aanval verkleind wordt. Het aantal mogelijke ingangen moet zo klein mogelijk zijn."