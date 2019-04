  Nederlandse zakenvrouw Joëlle Dinnage finalist International Business Excellence Awards 2019

Winnaars worden op 30 april 2019 in Dubai bekendgemaakt - Joëlle Dinnage, oprichter en CEO van de Global Art Agency is bij de International Business Excellence Awards 2019 uitgeroepen tot finalist in de categorie Inspirerende vrouwelijke leiders.



Ze gaat door naar de eindfinale en de prijsuitreikingsceremonie die op 29 en 30 april 2019 in Dubai zal plaatsvinden.



Zakenvrouw van Nederlandse bodem

Joëlle Dinnage (1984) is geboren in Nederland en een succesvol ondernemer en internationale kunsthandelaar en verzamelaar, die al op haar dertiende begon met het verkopen van kunst. Ze studeerde aan de Sint Lucas Kunstopleiding in Boxtel in de richting Art, Conceptual Design & Marketing voordat ze naar Engeland verhuisde om in 2010 haar eerste succesvolle kunsthandel, de Funky Art Gallery, op te zetten.

Een jaar later richtte ze de Global Art Agency op. Deze onderneming is een van de snelstgroeiende internationale kunstplatforms geworden met vestigingen in Londen en Dubai. Global Art Agency biedt een compleet netwerk voor kunstenaars, galerieën, verzamelaars en organisaties via internationale beurzen en organiseert jaarlijks The Global Art Awards, de 'Oscars van de beeldende kunst' in Dubai.



Stimuleren van succes

''Het is een grote eer om finalist te zijn in de International Business Excellence Awards en ik verheug me er erg op dat ik de kans krijg om de jury ervan te overtuigen om tot winnaar uit te worden geroepen,'' zegt Joëlle Dinnage. ''Mijn focus ligt op het stimuleren van succes in de regio in de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij ik kunstenaars een stem wil geven in andere landen en lokale kunstenaars wil helpen om erkenning te krijgen en hun werk wereldwijd te verkopen. Ik heb al veel bereikt, maar het is fantastisch om de kans te krijgen om via deze Awards inzichten en werk te delen met andere succesvolle ondernemers. Ik ben er helemaal klaar voor,'' aldus Dinnage.



Inspirerende vrouwelijke leider

Dinnage is uitgeroepen tot finalist in een van de twee individuele categorieën - de andere categorie is Inspirerende mannelijke leider - nadat ze de jury had weten te overtuigen van haar inspirerende aanpak van zakendoen. Net zoals de 100 andere categoriefinalisten krijgt Dinnage de kans om voor een open jury een presentatie van vijftien minuten te houden over waarom zij de titel Inspirerende vrouwelijke leider zou moeten behalen tijdens de finale die op 29 april 2019 wordt gehouden in het Jumeirah Creekside Hotel in Dubai. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreikingsceremonie en het galadiner de volgende avond 30 april in het InterContinental Dubai Festival City.