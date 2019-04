 ISDN2 verdwijnt: 50. 000 bedrijven uit de lucht

Stap tijdig over naar een digitaal alternatief - In september van dit jaar is het gedaan met de traditionele kabel uit de muur die jarenlang toegang bood tot internet en telefonie. Het inmiddels zwaar verouderde ISDN2 is dan voorgoed verleden tijd.



Naar schatting van Tele2 Zakelijk blijkt dat 50.000 Nederlandse bedrijven per september letterlijk ‘uit de lucht’ zijn als ze niet tijdig actie ondernemen. Het definitief stoppen van ISDN2 betekent dat bedrijven die vóór september geen alternatief regelen, onbereikbaar zijn voor klanten, investeerders, collega’s en andere geïnteresseerden. Omdat de gevolgen hiervan desastreus kunnen zijn voor desbetreffende ondernemers, luidt de Tele2 Zakelijk de noodklok. Het moderniseren van het traditionele telefonienetwerk is een noodzakelijke transitie, in het voorjaar van 2017 werd voor het eerst aangekondigd dat de stekker uit ISDN2 gaat. Gemiddeld duurt het vier tot zestien weken – afhankelijk van het pakket - om volledig over te stappen naar een digitaal alternatief.



Actie is geboden

Léon Toet, Directeur Zakelijke markt: "Over vier en een halve maand laten we het ISDN2-tijdperk voorgoed achter ons maar we signaleren dat dit nog niet tot alle bedrijven in Nederland is doorgedrongen. Een deel van de organisaties ondernam reeds actie door een digitaal alternatief te regelen, maar een waarschuwing is op zijn plek. Nu de deadline van 1 september nadert, zouden de 50.000 bedrijven die nog steeds gebruikmaken van ISDN2 hier een prioriteit van moeten maken om problemen te voorkomen. Doen ze dat niet, zijn ze vanaf september niet meer bereikbaar. En is de enige manier om ze te bereiken via een postduif," grapt Toet. Om deze boodschap over te brengen zet Tele2 Zakelijk vandaag de oude vertrouwde postduif aan het werk om zakelijke ISDN2-gebruikers in het hele land aan te sporen direct over te stappen op ‘Het Nieuwe Bellen’. Postduiven vlogen vandaag uit om de bedrijven die nog niets hebben geregeld eraan te herinneren dat er werk aan de winkel is.



Helemaal uit de lucht

Naast telefonie en internet zijn er ook andere diensten die via een ISDN2-lijn lopen. De fax - die nog wordt gebruikt in de juridische dienstverlening – stopt ermee evenals pinapparaten, inbraak- en brandalarmsystemen en zelfs de lift. Kortom, is de overstap voor 1 september 2019 niet geregeld, dan is een bedrijf los van onbereikbaar, in zijn geheel uit de lucht. Om de 50.000 bedrijven die nog steeds gebruikmaken van ISDN2 op weg te helpen, brengt Tele2 Zakelijk een checklist uit die helpt bij het overstappen naar een digitaal alternatief. Deze bestaat onder meer uit het inventariseren van de huidige lijnen (telefonie, fax, alarmlijn, pinnen en noodlijn in de lift) en koppelt daar acties aan.