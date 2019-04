 Tinder populairste dating app in Nederland

Meer vrijgezellen, meer dating-app downloads - Tinder is de populairste dating app in Nederland. In Nederland wordt de dating app Tinder gemiddeld 46.854 keer per maand gedownload.



Afgelopen jaar waren er in totaal ruim een half miljoen Tinder-downloads (566.946). Dit en meer blijkt uit een analyse van Dutch-Tech Magazine, op basis van de meest recente Statista-data.



Drie miljoen singles in Nederland

Het aantal vrijgezellen in Nederland stijgt jaarlijks gestaag, met een gemiddelde stijging van 1,7 procent over de afgelopen vijf jaar. Afgelopen jaar waren er 2.997.617 singles in Nederland, en dit jaar zal Nederland ruim drie miljoen singles tellen. Dating apps zijn hierdoor steeds populairder worden in Nederland.



Tinder populairste dating platform in Nederland

Dating app Tinder is in Nederland het populairst. 50 procent van de Nederlandse daters heeft deze app op de telefoon staan. Badoo komt op een tweede plek, met een kwart (25 procent) van de daters die deze op de smartphone heeft staan. Dating website Lexa.nl (achttien procent), Happn (vijftien procent) en Relatieplanet (elf procent) vullen de top vijf populairste dating apps en -websites in Nederland.



Tinder: Appstore versus Playstore

Wat Tinder betreft zijn er weinig verschillen tussen gebruikers van Apple en gebruikers van Android apparaten. Waar Tinder afgelopen jaar 285.120 keer werd gedownload vanuit de Apple store, lag het aantal downloads vanuit de Google Play store op 281.826. Er waren dus lichtelijk (zo’n 5.000) meer Apple-downloads van Tinder.