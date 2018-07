 Waarom het bedrijfsleven de vaardigheidskloof in de vierde industriële revolutie moet dichten

Werknemer van nu en straks gaan een leven lang leren - Miguel Milano, President EMEA bij Salesforce, gaat graag het gesprek aan met jongeren over het bedrijfsleven. In het bijzonder over de business en het werkveld waar zij zich in gaan begeven.



"Nog niet zo lang geleden sprak ik een zojuist afgestudeerde ingenieur die had ontdekt dat haar vaardigheden niet helemaal tot zijn recht komen met wat het bedrijfsleven nodig heeft. In datzelfde gesprek vertelde ze mij dat ze zich zorgen maakt over de naderende toekomst waarin onze banen aan machines en algoritmen overgedragen worden. En zij staat niet alleen: bijna zeventien procent van de werkende Nederlanders vreest dat de vierde industriële revolutie ervoor gaat zorgen dat hun huidige baan over tien jaar niet meer bestaat."

Milano geeft haar en de rest van werkend Nederland geen ongelijk. "Er zijn zeker redenen om u zorgen over te maken. Veel van de studenten die deze zomer hun scriptie inleveren, zullen afstuderen zonder de juiste vaardigheden die zij nodig hebben om te gedijen in de toekomst, waar iedere organisatie een IT gerelateerd bedrijf is. Elk type bedrijf - van banken tot aan schoonheidsspecialisten - heeft behoefte aan mensen die technologie begrijpen."



‘Juiste vaardigheden voor de toekomst’

Tijdens het World Economic Forum domineerde dit jaar het onderwerp ‘de juiste vaardigheden voor de toekomst’. Om ervoor te zorgen dat bedrijven blijven floreren en innoveren in de vierde industriële revolutie, moeten de huidige en toekomstige werknemers over de juiste vaardigheden beschikken en toegang hebben om deze vaardigheden te ontwikkelen. Volgens de laatste CEO Survey van PwC ziet meer dan 83 procent van de CEO’s het aantrekken en ontwikkelen van het juiste talent als een topprioriteit.

"De vierde industriële revolutie biedt waardevolle kansen maar tegelijkertijd ook het risico met zich mee dat de bestaande verschillen groter worden en er nieuwe verschillen worden gecreëerd," zegt Milano. En dit wordt ook onderstreept door recent onderzoek: 81 procent van de werkende Nederlanders is van mening dat digitale vaardigheden onontbeerlijk zijn voor hun werk. Toch zegt één op de drie Nederlandse werknemers niet over de juiste digitale kennis en vaardigheden te beschikken om ook in de toekomst succesvol te zijn.

"Geen enkel bedrijf, overheidsinstantie of politici kan een maatschappelijke uitdaging op deze schaal oplossen," gaat Milano verder. "In een wereld waarin afgestudeerden de universiteit verlaten zonder de juiste digitale skills en organisaties tegelijkertijd nog steeds te weinig mensen effectief omscholen, is het nodig dat het management van het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid van de toekomst op zich neemt. Bedrijven moeten gaan samenwerken om mensen op te leiden voor banen in de toekomstige digitale economie en ervoor gaan zorgen dat niemand achterblijft."



Collectieve actie universiteiten

Het World Economic Forum’s Future of Jobs report zegt dat 35 procent van de kerncompetenties die nodig zijn in de huidige banen tot 2020 enorm zullen veranderen. Milano is dan ook van mening dat. met deze uitspraak in ons achterhoofd, het van belang is dat universiteiten meer gepersonaliseerde cursussen aanbieden en rekening houden met de digitale vaardigheden die zij zullen ontwikkelen. Dit is alleen mogelijk wanneer bedrijven meer met ons onderwijsstelsel betrokken raken en zij met onderwijsinstanties als universiteiten als partners gaan samenwerken. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. "Een manier zou bijvoorbeeld een stageprogramma kunnen zijn zodat de studenten al in een vroeg stadium van hun universitaire opleiding in een zakelijke omgeving terecht komen."

"Een andere oplossing is dat bedrijven zelf de digitale kloof overbruggen. Salesforce werkt bijvoorbeeld samen met Steinbeis, een grote particuliere universiteit in Duitsland. Samen bieden ze een bachelorprogramma aan in Information Business Technologies met een focus op digitalisering en transformatie. Deze opleiding biedt de theoretische kennis om nieuwe en opkomende technologieën te begrijpen en biedt afgestudeerden tegelijkertijd de gelegenheid om praktische ervaring op te doen binnen het ecosysteem van de digitale economie."



Leven lang leren

Milano gaat verder "Ook ben ik van mening dat er een fundamentele verandering moet gaan plaatsvinden in het onderwijs. En dan vooral waar het leren eindigd. Vroeger dachten we dat het onderwijs stopte wanneer men een universitaire graad behaalde. Nu het tempo van de arbeidswereld zo snel verandert en alleen maar in een hoger tempo blijft veranderen, moet afstuderen gezien worden als het begin van iets en niet als een eindpunt. Logischerwijs is het probleem vaak dat mensen niet de tijd of de noodzakelijke financiering hebben om maanden of zelfs jaren vrij te nemen om nieuwe cursussen of opleidingen te volgen. Hier komt online leren om de hoek kijken. Dit model wordt -gelukkig- steeds vaker toegepast in o.a. de onderwijssector. Ook vanuit de Nederlandse overheid zijn er steeds meer initiatieven. De overheid is bijvoorbeeld onlangs gestart met de campagne ‘Een leven lang leren’, waarin het Nederlanders stimuleert zich te blijven verdiepen in nieuwe ontwikkelingen. De echte revolutie komt echter pas wanneer bedrijven hier ook in gaan investeren om hun personeel gedurende het hele werkzame leven (en ook daarna) op grote schaal bij te scholen."

Juist dankzij de moderne technologie die de revolutie een boost geven waarmee bedrijven hun klanten van dienst zijn, kan loopbaanontwikkeling effectiever dan ooit worden gepersonaliseerd. De toekomst van leren gaat over het creëren van gemeenschappen waar individuen in het juiste tempo vaardigheden kunnen ontwikkelen op de gebieden die voor hen het meest relevant zijn.



Denken over leren

Milano: "Een mooi voorbeeld die ik graag wil benoemen is Kerry Townsend uit Londen. Hij heeft van nul af aan zichzelf leren coderen vanuit een persoonlijke motivatie. Uiteindelijk heeft hij afgelopen november tijdens Dreamforce een presentatie gegeven over ‘coderen voor beginners’. Kerry’s verhaal is hierin natuurlijk slechts een voorbeeld. Wanneer het moment gaat komen dat het bedrijfsleven gaat samenwerken met het onderwijs om moderne technologieën als coderen, maar ook de nieuwe manier van werken gaan delen, ziet de toekomst er naar mijn idee een stuk rooskleuriger uit voor net afgestudeerde studenten. De manier waarop we werken is fundamenteel aan het veranderen, en de manier waarop we leren en denken over leren moet een vergelijkbaar niveau van verandering ondergaan. Onderwijs moet een groter deel van het werk uitmaken en andersom. Wanneer afgestudeerden straks het eerst naar hun nieuwe werkgever toegaan, moeten zij gemotiveerd worden voor het traject van een leven lang leren."