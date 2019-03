 Een derde van de werkenden vindt zichzelf slimmer dan zijn of haar baas

Mannen maken ruzie, vrouwen roddelen - Maar liefst 31 procent van werkend Nederland denkt dat zij intelligenter zijn dan hun leidinggevende(n). Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.119 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard.



Van alle ondervraagden zegt meer dan de helft dat zij op dit moment te weinig betaald krijgen. Opvallend genoeg zijn het voornamelijk mannen die zichzelf slimmer inschatten dan hun leidinggevende. Zo zegt maar liefst 35 procent van hen intelligenter te zijn dan de baas, tegenover slechts 24 procent van de ondervraagde vrouwen. "In het verleden heb ik ook weleens het gevoel gehad snuggerder te zijn dan mijn leidinggevende," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Toen ik mijn eigen bedrijf startte, merkte ik pas wat er als manager allemaal op je afkomt. Wellicht had ik mijn oordeel iets te snel klaar."



Roddelen

Ondanks dat meer dan de helft van ondervraagden vindt dat zij onderbetaald worden, zegt 85 procent het goed te kunnen vinden met hun huidige baas. Vooral vrouwen houden er een goede relatie op na met hun leidinggevende (88 procent). Tegelijkertijd roddelen vrouwen veel vaker over hun leidinggevende dan mannen, 65 procent tegenover slechts 55 procent. Ook wanneer het collega’s betreft, smiespelt tweederde van de vrouwen er lustig op los. Onder mannen bedraagt dit percentage slechts 52 procent. Franke: "Als werkgever vind ik het belangrijk om op goede voet te staan met mijn werknemers. Al maak ik me over het geroddel geen enkele illusie. Toch heb ik liever dat ze het over mij hebben, dan over elkaar."



Ruziemaken

Waar meer dan de helft van de werkenden roddelt over hun leidinggevende of collega(’s), zegt 62 procent van hen zich weleens te ergeren aan het roddelgedrag van een of meerdere collega’s. Vrouwen (66 procent) storen zich vaker aan het gekonkel van collega’s dan mannen (60 procent). Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de mannen weleens ruziemaakt met collega’s. Mannelijke veertigers spannen met 57 procent de kroon. Franke: "Het lijkt erop dat mannen eerder de confrontatie zoeken dan vrouwen, die hun ongenoegen met een collega of leidinggevende op een andere manier laten blijken. Ik heb zelf nog nooit ruzie gehad met een collega, maar ik heb in het verleden wel vaak ruzies gezien op de werkvloer. Eerlijkheid dient te zeggen dat het hierbij vaak om mannen ging, al kunnen vrouwen er ook wat van."