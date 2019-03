 Cao-afspraken opnieuw hoger

Hoogste loonafspraken in de bouw en de zorg - Nieuwe loonafspraken bedroegen in februari gemiddeld 2,78 procent, het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim tien jaar geleden.



Het februari-cijfer is ook aanzienlijk hoger dan de gemiddelde loonafspraak van 2018, dat op 2,34 procent uitkwam, en een voortzetting van de opwaartse trend in loonafspraken die al ruim anderhalf jaar gaande is.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN. In februari werden zestien cao-akkoorden gesloten. In 2019 lopen in totaal 415 cao’s af voor drie miljoen werknemers. Omdat in 2018 74 afgelopen cao’s niet zijn vernieuwd, kan het aantal nieuwe cao’s in 2019 hoger uitkomen dan 415.



Bedrijfsspecifieke situatie

AWVN blijft bij haar aanbeveling aan cao-onderhandelaars om vooral goed te blijven kijken naar de situatie in eigen onderneming en eigen bedrijfstak. De bedrijfs(tak)specifieke situatie bepaalt hoeveel loonstijging er mogelijk is. Op dit ogenblik worden de hoogste loonafspraken gemaakt in de bouw en de zorg, terwijl vervoer en landbouw hekkensluiters zijn.