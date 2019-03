 Inbreng van één op de vier werknemers wordt niet serieus genomen

‘Werkgevers en werknemers moeten verwachtingen leren communiceren’ - Een op de vier Nederlandse werknemers geeft aan dat nieuwe ideeën niet serieus genomen worden. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van FYNCH.



30 procent van de werknemers mist daarbij autonomie: ze moeten eerst om toestemming vragen, voor ze een besluit mogen nemen. FYNCH-oprichter Edwin Hansma vindt deze cijfers alarmerend en stelt dat werkgevers en werknemers hun verwachtingen dan ook beter moeten leren communiceren.

Edwin Hansma: "Het is schrijnend dat zoveel werknemers autonomie missen en het idee hebben dat hun ideeën niet serieus genomen worden. Zowel werkgevers als werknemer moeten hiermee aan de slag. Dit soort problemen komen voort uit een bepaalde wisselwerking die is ontstaan. Werkgevers moeten de eerste stap zetten, door aan te geven binnen welke kaders professionals hun werkzaamheden kunnen verrichten. Professionals moeten meer eigenaarschap tonen en laten zien dat ze meer verantwoordelijkheden verlangen en aankunnen."



Managers communiceren nog niet helder genoeg

Nederlandse werknemers missen niet alleen autonomie of het idee dat hun ideeën serieus genomen worden. 30 procent van de mannelijke en twintig procent van de vrouwelijke werknemers mist een manager die helder kan uitleggen wat er van hen verwacht wordt. Hansma: "Dat werknemers niet zelfsturend zijn, komt ook doordat leidinggevenden op dit vlak een kans laten liggen."