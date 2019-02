 Kwart Nederlanders misdraagt zich tijdens carnaval

55 procent irriteert zich aan overmatig alcoholgebruik medevierders - Maar liefst 28 procent van de Nederlanders doet of zegt weleens iets tijdens de carnaval, waar ze later spijt van krijgen. Opvallend is hierbij het grote verschil tussen mannen (33 procent) en vrouwen (slechts 22 procent).



Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl, uitgevoerd door Panelwizard onder 1.023 Nederlanders die carnaval vieren. Meer dan de helft van de ondervraagden ergert zich aan het overmatig drankgebruik van mede-carnavalsvierders.

Vrouwen zijn met 64 procent de grootste tegenstanders van overmatig alcoholgebruik tijdens carnaval, mannen scoren fors lager (46 procent). "Ik begrijp het wel," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Als vrouw hebt u vaker last van bezopen mannen die u lastigvallen. Toch bent u als man ook niet altijd veilig, zo zijn er genoeg mannen met een kwade dronk die er alleen op uit zijn om te vechten."



Spijt hebben

Van alle ondervraagden blijken jongeren (achttien-30 jaar) achteraf het meeste spijt te krijgen van hun gedrag tijdens carnaval (45 procent). Wederom scoren mannen fors hoger dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten: 53 tegenover 36 procent. Wanneer het gaat om een erotische misstap zijn het voornamelijk dertigers die het vaakst ‘naast de pot hebben gepist’. Maar liefst een tiende van hen zegt tijdens de carnaval weleens te zijn vreemdgegaan. Onder alle ondervraagden bedraagt dit slechts zes procent. Franke: "Helaas zitten er in mijn vriendengroep een groot aantal mannen die tijdens carnaval weleens een scheve schaats hebben gereden. Hetzelfde kan ik echter zeggen voor de vrouwen in de vriendinnengroep van mijn vriendin. Gelukkig zijn wij elkaar altijd trouw gebleven."



Ons kent ons

Van oudsher speelt carnaval zich voornamelijk ‘onder de rivieren’ af. Volgens 68 procent van de ondervraagden betekent dit echter niet dat het alleen iets is voor de lokale bevolking. Opvallend genoeg zijn juist Brabanders (43 procent) en Limburgers (52 procent) er het meest van overtuigd dat carnaval alleen een feest is voor hun streekgenoten. Franke: "Als Brabander ben ik opgegroeid met alle tradities rondom carnaval, en ik kan vertellen dat het veel meer inhoud heeft dan de meeste mensen van buiten de regio ervan meekrijgen. Wie alleen ’s feestviert, mist juist de mooiste dingen, zoals de carnavalsoptocht of de boerenbruiloft."



Vrije dagen opnemen

Maar liefst een derde van de werkende ondervraagden zegt tijdens carnaval één of meerdere dagen vrij te nemen. Limburgers zijn met 53 procent het meest geneigd om tijdens carnaval betaald verlof aan te vragen. Opvallend genoeg zijn Brabanders met 37 procent een stuk minder fanatiek. "Als echte Brabander zou ik het liefst alle carnavalsdagen vrij zijn," zegt Franke. "Helaas staan de zaken dit niet altijd toe. Ik probeer mijn medewerkers zoveel mogelijk de kans te bieden om (extra) dagen op te nemen. Natuurlijk tot op een bepaalde hoogte, want het bedrijf moet ook tijdens de carnaval gewoon blijven draaien." Overigens hoeft het niet kunnen opnemen van vrije dagen niet te betekenen dat de ondervraagden daadwerkelijk gaan werken. Maar liefst zeven procent van hen zegt zich namelijk weleens ziek te hebben gemeld om toch carnaval te kunnen vieren.