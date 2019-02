Kans op nieuwe Amerikaanse shutdown is klein

Onzekerheid financiële markten neemt pas af na definitie overeenkomst - Een comité van Republikeinen en Democraten moet voor 15 februari een oplossing vinden voor de beveiliging van de grens met Mexico. De onzekerheid op de financiële markten zal waarschijnlijk pas afnemen wanneer een definitieve overeenkomst is bereikt.



Maar tot een nieuwe shutdown zal het waarschijnlijk niet komen, stelt Mona Mahajan, Director en US Investment Strategist van AllianzGI. Na de shutdown van 35 dagen – de langste in de geschiedenis van de VS – is de Amerikaanse overheid voorlopig weer open. Dit betekent dat werknemers achterstallig loon ontvangen en dat de overheidsinstanties weer volop in bedrijf zijn.

Volgens het Congressional Budget Office bedroegen de totale kosten van de laatste shutdown elf miljard dollar, inclusief verloren productiviteit, vertraagde bestedingen en verlies van bedrijfsactiviteiten in de private sector. De geschiedenis leert echter dat de economische groei van de VS weer opveert na het beëindigen van een shutdown. Het uiteindelijke verlies is daarom lager en komt uit op drie miljard dollar, oftewel zo’n 0,2 procentpunt van het BBP. Ook de effecten op de economie kunnen minimaal blijven als de overheid na 15 februari gewoon blijft functioneren.



Wellicht geen nieuwe shutdown

De kans is best groot dat het niet tot een nieuwe shutdown komt. Want mocht Trump niet tevreden zijn met de financieringsvoorstellen voor de muur van het Congres, zal hij waarschijnlijk eenzijdig actie ondernemen. Voor de financiering van een muur kan hij dan opnieuw middelen toewijzen uit het defensiebudget óf een nationale noodsituatie uitroepen.

Ook is het Congres verdeeld, en beide partijen hebben weinig zin om de ander een "overwinning" te gunnen naarmate de presidentsverkiezingen in 2020 dichterbij komen. Daardoor zal president Trump geneigd zijn punten te willen scoren met zijn handelsbeleid, simpelweg omdat hij dit meer in de hand heeft en beter kan sturen.



Positief voor risicovolle beleggingen

Vanuit een beleggersperspectief kan de urgentie van Trump om de Amerikaanse economie op koers te houden - of op zijn minst de situatie niet te verergeren - een positieve achtergrond voor risicovolle beleggingen vormen. Afhankelijk van de uiteindelijke economische gevolgen van de sluiting – en hopelijk is de impact op de Amerikaanse consument beperkt - zal de economische groei dichtbij 2,5 procent blijven en de winstgroei circa vier tot zes procent. In 2019 valt er dus een positief, zij het bescheiden, rendement te verwachten.