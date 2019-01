 Beleggen in Latijns-Amerikaanse obligaties biedt solide kansen

Beleggen in Zuid-Amerika kan ook aantrekkelijk zijn vanuit een ecologisch - Beleggen in Latijns-Amerikaanse infrastructuurobligaties wordt vaak als riskant beschouwd. Maar door landen en projecten zorgvuldig te selecteren, kan deze activaklasse een aantrekkelijk rendementspotentieel en een solide risicoprofiel bieden.



Dit stelt Paul David van AllianzGI in Selectivity may pay off in Latin American infrastructure debt.



Hoofdpunten:

Beleggers kijken steeds meer naar infrastructuur om hun portefeuilles in evenwicht te brengen - en een actieve selectie van Latijns-Amerikaanse infrastructuurobligaties kan bijzonder aantrekkelijk zijn

Focussen op essentiële infrastructuurprojecten in landen van beleggingskwaliteit kan helpen om het markt-, valuta- en politieke risico verbonden aan deze activaklasse te minimaliseren

Met een zorgvuldige opbouw van de portefeuille kan Latijns-Amerikaanse infrastructuurschuld binnen een traditionele kernallocatie zitten, zelfs als deze een hoger rendementspotentieel biedt Focus

Hoewel elke deal met betrekking tot infrastructuurschuld uniek is, laat de analyse van AllianzGI zien dat Latijns-Amerikaanse infrastructuurobligaties ongeveer 100 basispunten extra yield bieden in vergelijking met vergelijkbare Amerikaanse overheidsbedrijven.

Bij de actieve selectie van projecten stelt AllianzGI voor om te focussen op de zes Latijns-Amerikaans landen met investment grade kredietratings: Mexico, Chili, Peru, Colombia, Uruguay en Panama. Deze landen hebben allemaal sterke trackrecords voor het ontwikkelen van hun infrastructuur met buitenlands kapitaal. Cruciaal daarbij is dat ze ook allemaal de komende jaren een aanzienlijke instroom van buitenlandse investeringen nodig hebben.



Politiek

Het risico kan verder worden beperkt door te selecteren in sectoren zoals elektriciteitsdistributie en -transmissie; waterpijpleidingen en ontziltingssystemen; hernieuwbare energie en gevestigde transportprojecten zoals luchthavens en tolwegen.

Het politieke risico kan vervolgens worden beheerd door te investeren in de meest geavanceerde infrastructuurprojecten - zoals gereguleerde bedrijven en projecten - waarbij de winnende biedingen worden gekozen via een open aanbestedingsproces.

Aangezien een aanzienlijk deel van de investeringsmogelijkheden op dit gebied in hernieuwbare energiebronnen ligt (zoals waterkracht, wind- en zonne-energie) of in aardgas met een lager koolstofgehalte, kan deze activaklasse overigens ook aantrekkelijk zijn vanuit een ecologisch, sociaal en bestuurlijk (ESG) perspectief.