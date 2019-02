 Mid-marketbedrijven koploper in digitale werkplek

Het succes van de digitale werkplek is afhankelijk van de praktische implementatie van technologie - Mid-marketbedrijven (100-999 werknemers), verantwoordelijk voor een aandeel van ruim een miljard euro binnen de Europese economie, investeren steeds meer in technologie.



Maar nu digitaal voor veel bedrijven een prioriteit vormt, is het zaak dat mid-marketbedrijven de vaardigheden en het securitymanagement in huis hebben om met deze veranderingen om te gaan. Alleen dan blijven ze vooroplopen ten opzichte van de concurrentie. Dat blijkt uit onderzoek van Aruba, onderdeel van Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE).

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder meer dan 2.700 werknemers in management- en niet-managementrollen in mid-marketbedrijven wereldwijd met het doel te begrijpen hoe zij technologie op het werk momenteel omarmen, komt een aantal trends naar voren.



Mid-marketbedrijven zijn de meest actieve gebruikers van technologie op het werk

Bijna twee derde van de werknemers van mid-marketbedrijven (63 procent) beoordeelde de ‘keuze uit technologie, applicaties en IT-ondersteuning’ bij hun bedrijf als goed tot zeer goed. Dit tegenover 53 procent van de werknemers bij grote bedrijven. Mid-marketbedrijven lopen ook voor op de concurrentie voor wat betreft het gebruik van geavanceerde audiovisuele technologieën (zoals spraakgestuurde speakers). Dit soort technologieën wordt aangeboden door 27 procent van de mid-marketbedrijven tegenover zestien procent van de kleine en 22 procent van de grote werkgevers.



Nadruk op de cloud

Ongeveer een kwart van de werknemers van mid-marketbedrijven (24 procent) geeft aan dat hun bedrijf de afgelopen twaalf maanden heeft geïnvesteerd in cloudopslagsoftware, tegenover zeventien procent van de grote bedrijven. Mid-marketbedrijven lijken ook cybersecuritysoftware belangrijk te vinden: 39 procent geeft aan dat hier het afgelopen jaar in geïnvesteerd is, tegenover 31 procent van de grote bedrijven.



Het resultaat: een betere werkomgeving

Gezien de grote aandacht voor nieuwe technologie zijn werknemers van mid-marketbedrijven aanzienlijk meer geneigd (66 procent) om hun werkomgeving te beoordelen als goed tot zeer goed. Dit is meer dan de werknemers van de grootste bedrijven (57 procent). Mid-marketbedrijven bieden hun werknemers ook meer flexibiliteit om persoonlijke devices te gebruiken op het werk – 72 procent van de werknemers van mid-marketbedrijven mag dit doen, tegenover slechts 53 procent van werknemers van grote bedrijven.



Vraag naar sterker management van technologische investeringen

Meer dan driekwart van de werknemers van mid-marketbedrijven (77 procent) is het eens tot zeer eens met de stelling: "de introductie van nieuwe technologieën kan het moraal van werknemers schaden indien dit niet correct gemanaged wordt". 78 procent is het ermee eens dat "het beheer en de controle van de gebruikte connected devices beter kan".



Een reis vol risico’s

Twee derde van de werknemers van mid-marketbedrijven (66 procent) geeft aan dat hun organisatie "het risico loopt om achter te lopen op concurrenten" doordat de werkgever geen nieuwe technologie implementeert. De druk om bij te blijven, is dus hoog – maar dat geldt ook voor de bijbehorende risico’s.

Hoewel ze zich bewust zijn van de cybersecurity van hun bedrijf, geeft bijna driekwart van de werknemers van mid-marketbedrijven (74 procent) aan dat ze het verleden jaar risico hebben genomen met bedrijfsdata. Daarnaast geeft minder dan de helft (48 procent) aan dat ‘elke werknemer’ verantwoordelijk was voor security – tegenover twee derde van de werknemers van grote werkgevers (66 procent).

Volgens Bert Leegwater, Country Manager bij Aruba: "Het in gebruik nemen en integreren van technologie krijgt bij bedrijven een steeds grotere prioriteit, en dat biedt mid-marketbedrijven kansen. Mid-marketbedrijven worden vaak over het hoofd gezien in de conversatie over digitale transformatie, omdat de focus meestal ligt op de moeite die grote bedrijven hebben om zich hierop aan te passen, of hoe kleinere bedrijven de gelegenheid aangrijpen om zich op te schalen. Toch zijn het vaak juist de werknemers van die mid-marketbedrijven, die laten zien dat ze flexibel genoeg zijn om deze technologie in te zetten en ook weten welke kansen dit met zich meebrengt. Daarvoor moeten zij wel in staat gesteld worden om dat te doen. Maar daar hoort een bepaalde mate van securityrisico’s bij."



Succes digitale werkplek

"Het succes van de digitale werkplek is afhankelijk van de praktische implementatie van technologie – en daarbij gaat het zowel over de gebruikerservaring als de technische infrastructuur. Willen mid-marketbedrijven de volledige waarde van hun investeringen begrijpen en bijbehorende risico’s elimineren, dan moeten managers ervoor zorgen dat werknemers de trainingen en ondersteuning krijgen, die zij nodig hebben om productief en veilig gebruik te maken van nieuwe tools."