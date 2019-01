 'CFO is een boegbeeld voor de organisatie'

'Als u weet wat er in uw portemonnee zit, kunt u een stuk prettiger winkelen' - Het ouderwetse beeld van de CFO als penningmeester is niet meer. De financieel topman/topvrouw grijpt de macht in de boardroom. Bestuurslid Jill Dierikx signaleert dat de verantwoordelijkheden van de CFO groeien.



De rol van de Chief Financial Officer verandert. De CFO krijgt steeds meer macht, blijkt uit onderzoek van McKinsey onder ruim 200 financieel directeuren. Jill Dierikx, bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor commissarissen en directeuren (NCD), erkent in gesprek met BNR de evolutie van de financieel topman/topvrouw: "De nieuwe CFO heeft een veel bredere rol en een veel breder profiel. Een traditionele CFO werkt vooral in zijn kantoor achter een berg controllers. Men ziet nu vooral een boegbeeld voor de organisatie. Een rol waar alles samenkomt."



Verbinding met commissarissen

De financieel directeur kan het zich niet permitteren om achter een berg cijfers te verschuilen. Het samenspel met de stakeholders wordt belangrijker. Dierikx: "Het samenkomen zie je steeds meer in de rol die ze spelen in de verbinding met bijvoorbeeld commissarissen. Communicatie en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker voor de rol van CFO."



CFO: strategisch bewaker van portemonnee

Het bestuurslid gelooft dat de CFO juist dankzij alle ontwikkelingen het verschil kan maken en niet overbodig wordt. "Zeker in een wereld waarin bedrijven een digitale transformatie maken, en er steeds meer verandert in een snelle markt. Daarbij juist als u goed inzicht hebt in uw portemonnee, kunt u daar een slag in maken."

Dierikx geeft aan dat de rol van de CFO van steeds groter strategisch belang wordt. ‘We hebben op het gebied van digitalisering en automatisering, zeker op financieel vlak, nog een heel eind te gaan. Data is het nieuwe goud. Juist als u goed weet om te gaan met data, hoeft u niet alleen de controllerfunctie uit te oefenen, maar kunt u ook naar voren kijken. Waar willen we staan qua strategie? Hoe ziet onze portemonnee eruit? Als u weet wat er in uw portemonnee zit, kunt u een stuk prettiger winkelen.’