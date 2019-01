 Helft medewerkers voelt zich niet gehoord door management

58 procent heeft idee dat managers niet weten wat ze moeten doen - Ruim 46 procent van de Nederlandse werknemers voelt zich niet gehoord door het management in zijn of haar organisatie. Daarbij lijkt er ook een gebrek aan vertrouwen te zijn.



Zo heeft drie op de vijf ondervraagden het idee dat managers niet precies weten wat ze moeten doen. Dit blijkt uit onderzoek van Intermedius onder 1.107 medewerkers en managers.



Hoort u uw medewerkers?

Managers lijken wel op de hoogte van het feit dat medewerkers het gevoel hebben dat er niet altijd naar ze wordt geluisterd. 42 procent heeft het idee dat medewerkers zich onvoldoende gehoord voelen. Het zou goed kunnen dat managers wel een luisterend oor willen bieden, maar hier geen mogelijkheden toe zien door de inflexibiliteit van de organisatie. Tweederde zegt namelijk dat ze hun bedrijf niet wendbaar genoeg vinden. "Wendbaarheid, of juist het gebrek daaraan, is een essentieel onderwerp, met name voor grote organisaties," aldus Diane Dros, managing partner bij Intermedius, dat het onderzoek liet uitvoeren in het kader van de Portfoliomanagement Awards. "Het management van deze organisaties zou er goed aan doen dit als strategisch thema op de agenda te zetten. Daarbij is een heldere koers die wordt doorvertaald naar alle lagen van de organisatie belangrijk. Wij zien dat dit bij veel bedrijven niet gebeurt."



Manager weet het ook niet altijd

Een meerderheid van de medewerkers heeft het gevoel dat managers niet altijd weten wat ze moeten doen. Dit gevoel lijkt bevestigd te worden door het feit dat één op de vijf managers niet precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Mogelijk speelt de gebrekkige informatie die zij ontvangen hier een rol in. 37 procent van hen vindt dat de managementinformatie binnen hun organisatie niet goed op orde is. Dros: "Vandaag de dag is actuele managementinformatie cruciaal. Met name bij corporates ontbreekt vaak informatie over andere bedrijfsonderdelen. Dat ondermijnt goed management en betrouwbaar leiderschap."



Onvoldoende samenwerking

Het management laat binnen sommige organisaties te wensen over, maar de onderlinge samenwerking kan volgens zowel medewerkers als managers ook een stuk beter. Bijna een derde van de ondervraagden zegt dat er binnen hun organisatie onvoldoende wordt samengewerkt. "We zien in de praktijk dat effectief samenwerken binnen en tussen bedrijven vaak een uitdaging is," zegt Dros. "Wederzijds begrip hierin is essentieel, maar daar wordt niet genoeg tijd voor vrijgemaakt. Hierdoor blijft iedereen vooral aan zijn eigen belangen denken en is het lastig om een wendbare organisatie te bewerkstelligen."