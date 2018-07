 Nederlanders minder vaak last minute op vakantie door mooi weer

Mocht het weer verslechteren, dan gaan we alsnog last minute op vakantie - Nederlanders boeken hun zomervakantie minder vaak last minute dan vorig jaar. Dat blijkt uit een recente enquête en de boekingscijfers van de VakantieDiscounter. Griekenland is de populairste last minute vakantiebestemming.



Wat het meest opvalt bij de vergelijking van het aantal last minute boekingen ten opzichte van vorig jaar, is dat de verkoop van last minutes dit jaar behoorlijk achterblijft. "We zien dat er in de afgelopen zes weken dertien procent minder last minutes voor de zomervakantie geboekt zijn dan voorgaand jaar terwijl onze omzet over de hele linie is toegenomen," aldus marketingmanager Thijs Keukenmeester van dé VakantieDiscounter. "Het mooie weer van de afgelopen tijd zal daarbij ongetwijfeld van grote invloed zijn geweest. Mensen hoeven dan niet zo nodig weg of wachten het weer af."



Budget, weer en werk van invloed

En dat is ook wat de onlangs gehouden enquête van de online vakantieaanbieder laat zien. "Uit de ruim 2.000 inzendingen blijkt dat pas slechts 20,4 procent een vakantie voor juli of augustus heeft geboekt", somt Keukenmeester op. Van degenen die niet last minute hebben geboekt, is 39 procent van plan alsnog een vakantie te boeken en 41,7 procent misschien. Budget (55,4 procent), het weer (14,6 procent) en overige zaken (30 procent) zoals tijd, werk en beschikbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Onder de last minute boekers weet al wel ruim de helft waar ze naartoe gaat. "Zo kiest meer dan driekwart van de ondervraagden voor een zonvakantie, bijna de helft voor een all inclusive reis en 10 procent voor een autovakantie." Hiervan gaat meer dan 76,9 procent in Europa weg, waarbij Griekenland (31,3 procent) favoriet is, gevolgd door Spanje (30 procent) en Italië (10,3 procent). Buiten Europa zijn met het met name Marokko (24,5 procent) en Curaçao (18,4 procent) die in trek zijn.



Mooi weer in Nederland

Uit de enquête blijkt verder dat de last minutes voornamelijk geboekt worden omdat mensen een goede deal willen scoren (57,6 procent), nog niet weten wat hun budget (13,6 procent) is of nog niet weten wanneer ze nu exact vakantie hebben (12,5 procent).

Bij de mensen die geen last minute boeken, komt dat doordat 77,9 procent buiten het hoogseizoen op vakantie gaat, 4,6 procent geen budget heeft en 1,5 procent hoopt op mooi weer in Nederland. "Opvallend is hierbij trouwens dat 54,3 procent hiervan aangeeft alsnog te gaan als het weer van de zomer tegenvalt."