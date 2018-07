 Vakantievierder: 'Favoriete temperatuur ligt tussen de 26 en 30 graden'

Paar dagen regen verpest vakantie niet - Het hoogseizoen is begonnen en ondanks het heerlijke weer in Nederland vliegen er komende weken honderdduizenden mensen naar hun vakantiebestemming. Corendon vroeg zich af: Wat vindt Nederland eigenlijk goed vakantieweer?



In totaal deden 1236 respondenten mee aan het onderzoek over hun voorkeuren wanneer het gaat om vakantie en klimaat. Wat blijkt? De favoriete temperatuur ligt tussen de 26 en 30 graden Celsius en gemiddeld zeven op tien vakantievierende Nederlanders vindt regen op de bestemming geen probleem. Hiervan is 46 procent het oneens met de stelling dat twee of meer dagen regenval hun vakantie zou verpesten. De overige 24 procent zegt dat regen hen niet veel uitmaakt.



Regen niet altijd domper

Uit de analyse blijkt verder dat maar liefst 80 procent van de Flevolanders en 74 procent van de Utrechters regen niet zien als een domper op hun vakantie.Tegenover bijvoorbeeld nipt de helft (57 procent) van alle Drenten. Slechts dertien procent van alle Nederlanders blijft bij regen binnen bij hun geboekte accommodatie. Zij zeggen dan te gaan ontspannen, lezen of spelen spelletjes met hun reisgezelschap. Bijna de helft (47 procent) trekt er wel op uit, maar plant overdekte activiteiten zoals in musea en winkelcentra. Gemiddeld 40 procent van de respondenten zegt geplande activiteiten bij regen gewoon door te laten gaan, maar zich op het weer te kleden.



De favoriete vakantietemperatuur

Ondanks onze optimistische houding tegenover neerslag in ons vakantieland, kiest 74 procent toch liever voor zekerheid wanneer het aankomt op het klimaat op de vakantiebestemming. Dit mag niet te koel of regenachtig zijn. De meest gekozen favoriete vakantietemperatuur ligt dan ook tussen de 26 en 30 graden Celsius. Slechts veertien procent houdt juist rekening met een niet te warm of benauwd klimaat en twaalf procent maakt het niet veel uit, zij passen de activiteiten aan op het klimaat van de bestemming waar zij naartoe willen.



Ouders denken dat kinderen zich bij elk klimaat kunnen vermaken

Gemiddeld vier op de tien ouders zeggen dat ze bang zijn dat hun kinderen zich bij slecht weer sneller gaan vervelen en dit de vakantiepret niet ten goede komt. Toch zegt 46 procent van de ouders, en hiermee het grootste deel, dat hun kinderen zich in ieder klimaat prima kunnen vermaken. Opvallend is dat mannen sneller denken dat de kinderen zich wel vermaken. Vrouwen denken over het algemeen vaker dat hun kroost zich gaat vervelen bij slecht weer.



Weer op bestemming bekend bij inpakken van koffers

Bij 71 procent van de vakantiegangers is het weer op de vakantiebestemming bekend voor zij hun koffer inpakken. De helft van hen weet welk klimaat ze kunnen verwachten en de andere helft controleert toch nog de weersverwachtingen online. Gemiddeld negentien procent pakt voldoende in om ook voorbereid te zijn op ander weer. Eén op tien verwacht op locatie wel iets te kunnen kopen wanneer het weer op vakantie tegenvalt.