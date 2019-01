 Nederlanders trappen gaspedaal te diep in

Hoe rijdt u zo veilig mogelijk? - Nederlanders rijden te hard. Een meerderheid van de automobilisten (54 procent man, 51 procent vrouw) geeft toe het gaspedaal te diep in te trappen. En het liefst doen we dit met te harde muziek (51 procent).



Ook stapt een op de vijf Nederlanders te moe achter het stuur. Automobilisten ergeren zich onderweg bij medeweggebruikers vooral aan bumperklevers, maar opvallend is dat slechts vijf procent zegt hier zelf schuldig aan te zijn. Dit blijkt uit een onderzoek naar rijgedrag in Nederland van Nationale-Nederlanden dat eind vorig jaar is uitgevoerd door DirectResearch.



Bumperkleven en bellen in de auto grootste ergernissen

47 procent vindt bumperklevers achter zich vervelend, op de voet gevolgd door medeweggebruikers die hun telefoon achter het stuur gebruiken (37 procent). Ook vinden Nederlanders onnodige linksrijders irritant (34 procent) en ergert 32 procent zich aan bestuurders die hun richting niet aangeven. Gelukkig bewaren Nederlanders hun geduld wél goed voor het stoplicht; aan een automobilist die voor groen blijft stilstaan ergeren we ons het minst (vijf procent).



Mannen versus vrouwen in het verkeer

Mannen ergeren zich meer aan opvallende acties in het verkeer dan vrouwen. Zo vinden mannen bellende medeweggebruikers vervelender dan vrouwen (41 procent tegenover 34 procent) en maken ze zich vaker druk om onnodige linksrijders (38 procent tegenover 30 procent). Vrouwen vinden het juist belangrijker dan mannen (37 procent vs. 28 procent) dat andere bestuurders goed hun richting aangeven. Ook rijden vrouwen minder schade dan mannen. 32 procent van de mannen zegt nog nooit schade te hebben gereden, terwijl 49 procent van de vrouwen schadevrij rijdt.



Auto vooral gebruikt voor woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer is met 41 procent de voornaamste reden waarvoor Nederlanders in de auto stappen. Voor mannen staat een sociale aangelegenheid met 22 procent op nummer twee in dit rijtje. Vrouwen pakken vaker om praktische redenen de auto, zoals boodschappen doen of de kinderen ophalen (27 procent). De auto wordt vooral functioneel en praktisch gezien. Automobilisten die de auto voor recreatieve doeleinden gebruiken, hechten juist meer emotionele waarde aan hun auto. Deze groep bestaat uit slechts tien procent van de rijdende Nederlanders.



Drie tips voor veiligheid onderweg

We rijden wat af in ons land en schade willen we liever voorkomen. Toch heeft 60 procent van de Nederlanders weleens schade gereden. Met al die uren achter het stuur, zijn tips voor veilig rijgedrag altijd welkom.



Tip 1: Zorg voor een veilig autostoeltje

Gaat u de weg op met uw kind, zorg er dan altijd voor dat hij of zij veilig in het juiste autostoeltje zit. Per lengte en gewicht zijn er verschillende soorten autostoeltjes.



Tip 2: Bereid u voor op pech

Zorg dat u de juiste spullen in de auto hebt liggen die u nodig hebt bij pech. Denk aan een gevarendriehoek, veiligheidsvestje en verbanddoos.



Tip 3: Smartphone is een no-go

Uw smartphone gebruiken achter het stuur is gevaarlijk én strafbaar. Met een Bluetooth-carkit maakt u handsfree bellen in een handomdraai mogelijk.