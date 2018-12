Zakenreizigers maken minder gebruik van directe boekingskanalen 69 procent van de reizigers boekt rechtstreeks in 2018 – tegenover 81 procent in 2017 - De trend onder zakenreizigers om vlucht en accommodatie rechtstreeks bij leveranciers te boeken is met twaalf procent gedaald, blijkt uit recent onderzoek van SAP Concur en GBTA.



Het aantal Europese zakenreizigers die rechtstreeks vluchten boekt bij hun favoriete luchtvaartmaatschappij is gedaald van 79 procent in 2017 naar 68 procent in 2018. In dezelfde periode daalde het aantal rechtstreekse boekingen van hotelovernachtingen van 83 procent in 2017 naar 70 procent in 2018.



Vooruitstrevende boekingstechnologie

Pierre-Emmanuel Tetaz, EMEA SVP en General Manager bij SAP Concur zegt: "Het onderzoek vertelt ons dat 62 procent van de zakenreizigers vindt dat hun werkgever enigszins of zeer vooruitstrevend is als het gaat om de boekingstechnologie. Dat kan de reden zijn waarom ze afstappen van rechtstreekse boekingen en vaker gebruikmaken van online booking tools (OBTs) in 2018. Maar er kan meer worden gedaan om het gebruik van deze corporate kanalen te stimuleren, in het voordeel van zowel de reiziger als zijn werkgever."

Voor travel managers die het gebruik van corporate boekingskanalen willen verbeteren, is er nu aangetoond dat zakenreizigers in heel Europa gemak en een persoonlijke benadering willen. In het algemeen zei 41 procent dat zij liever rechtstreeks boekten omdat het gemakkelijker was. Er zijn in het continent wel wat verschillen:

In de Benelux-landen staat prijs bovenaan de lijst, gekozen door 48 procent van de reizigers. Gemak en betere keuze komen volgens 38 procent op een gedeelde tweede plaats.

Gemak en prijs zijn ook de meest gekozen redenen in de UK: 48 procent van de reizigers koos daarvoor.

In Frankrijk staat gemak bovenaan (gekozen door 45 procent), gevolgd door de prijs (gekozen door 44 procent).

In de Scandinavische landen is prijs veruit de populairste reden om een rechtstreekse boeking te doen – gekozen door 42 procent, tegenover 36 procent die gaan voor gemak.

Prijs en de beschrijvingen op directe boekingskanalen zijn de twee meest gekozen redenen in Duitsland – beide door 44 procent. Gemak komt op de derde plaats (37 procent).

Bij de vraag naar kenmerken die ze graag zouden zien in corporate booking tools, noemde 43 procent van de reizigers in EMEA het gepersonaliseerde boeken in hun top drie van keuzes. 42 procent noemde goedkeuring vóór het boeken van de reis en personalisering.

Kwaliteit alleen is niet voldoende

De kwaliteit van alleen technologie volstaat niet om het gedrag van de zakenreiziger te veranderen. Een strikter reisbeleid kan leiden tot een kleine, maar nog altijd merkbare toename in het gebruik van corporate kanalen. In een typerend voorbeeld boekte 74 procent van de reizigers bij wie het bedrijfsbeleid redelijk flexibel was, nog steeds rechtstreeks bij een luchtvaartmaatschappij. Dat aantal daalde naar 64 procent bij reizigers bij wie het bedrijf een veel strikter reisbeleid hanteerde.



Gepersonaliseerde boekingen

Er is ook heel wat ruimte voor verbetering rondom het beleid: 43 procent van de zakenreizigers zei dat hun reisbeleid de afgelopen vijf jaar flexibeler was geworden en maar vijftien procent gaf aan dat het strikter was geworden.

Een meer gepersonaliseerde boekingsprocedure aanbieden, vereist ook nieuwe manieren om te denken over reisbeleid, met name het delen van data in het tijdperk van de GDPR. Voorbeelden:

45 procent van de reizigers deelt alleen persoonsgegevens als het doel daarvan duidelijk is.

42 procent wil alleen delen als ze op elk moment kunnen kiezen voor een opt-out.

47 procent wil reisvoorkeuren en favorieten met hun online booking tool delen.

45 procent wil contactgegevens delen.

43 procent wil de locatie van hun bedrijf delen.

Persoonlijke informatie

Toch zijn reizigers veel minder bereid om meer persoonlijke informatie te delen, zoals woonadres, dieetvoorkeuren of biometrie (bijvoorbeeld vingerafdrukken).

Jessica Collison, directeur research bij GBTA: "Reizigers hebben hoge verwachtingen van hun werkgever als het gaat om veiligheid, aangezien de meerderheid (73 procent) verwacht dat de werkgever proactief contact met hen opnemen binnen twee uur na een noodgeval – ondanks het feit dat de meesten geen contact zouden opnemen met hun organisatie als ze hulp nodig hadden, en daarmee de verantwoordelijkheid volledig bij de organisatie legden.

Deze verwachting gold ook voor bleisure travel, waarbij 31 procent verwachtte dat hun bedrijf ook verantwoordelijk was voor de veiligheid van de reiziger op vakantiedagen die aan de zakenreis waren vastgeplakt. Reizigers hebben oprechte waardering voor het zorgplichtelement in bedrijfstools, dus het is niet verrassend dat zij meer veiligheidsgerelateerde kenmerken zouden willen, zoals steun in geval van nood en veiligheidsalerts als onderdeel van de bedrijfsmiddelen in de toekomst."

Tetaz van SAP Concur concludeert: "De aard van zakenreizen blijft veranderen, en reizigers vragen meer van zowel hun leveranciers als hun werkgevers. Dat legt aan de ene kant meer druk op travel managers binnen bedrijven, die de kosten van reizen van leidinggevenden moeten beheersen en een zorgplicht hebben voor werknemers die onderweg zijn. Aan de andere kant biedt dat hen een mogelijkheid om een reizigersvriendelijkere component toe te voegen aan hun reputatie als werkgever, op basis van de juiste combinatie van beleid en technologie."

