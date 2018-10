 Zakenreizen duurder in 2019

Het prijzen van zakenreizen zullen volgend jaar stijgen, zij het gering - Gemiddeld gaan de hotelprijzen wereldwijd omhoog met een tot drie procent en de vliegtarieven tussen de een en twee procent, zo verwacht BCD Travel. De hogere hotelprijzen zijn het gevolg van de groeiende vraag, zegt het bedrijf, een vraag die ‘net iets hoger ligt dan het aanbod in de meeste markten.’



"De vliegtickets zullen niet overal in prijs stijgen. In Afrika verwacht BCD gelijkblijvende tarieven, in Latijns-Amerika een daling en in alle andere regio’s een stijging met een tot twee procent. ‘Sterke concurrentie houdt de tarieven in bedwang, ondanks een groeiende vraag," zegt BCD.



Veel vraag in Europa

De reisonderneming voorspelt dat in Europa de vraag naar vliegreizen fors blijft groeien in 2019, vooral in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux. "‘Ondanks stakingen de afgelopen tijd in bepaalde markten en gemengde gevoelens over de Europese economie, nam het vliegverkeer toe met 6,3 procent in de eerste helft van 2018," schrijft BCD Travel in haar rapport, een trend die naar verwachting volgend jaar doorzet.



Long-haul routes

Vooral de long-haul routes, met name richting Azië, zijn populair. "Luchtvaartmaatschappijen proberen de vraag bij te benen, onder andere door te investeren in nieuwe toestellen. In juni 2018 werden al 27 procent meer toestellen afgeleverd aan Europese carriers dan een jaar eerder het geval was."





Bron: Zakenreis.nl