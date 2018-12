Financiële instelling binnen tien jaar getransformeerd tot IT-bedrijf

Veel processen gaan straks automatisch, mensen blijven nodig - Als het aan finance professionals ligt, gaat de economie er binnen nu en tien jaar compleet anders uitzien. Ten eerste verwacht ruim de helft van de finance professionals (57 procent) dat financiële instellingen binnen tien jaar getransformeerd zijn tot IT-bedrijven.



Daarnaast is bijna twee derde (64 procent) ervan overtuigd dat de manier waarop wij betalen zelfs binnen vijf jaar fundamenteel anders is. Dit blijkt uit de FinTech Barometer van Onguard, een onderzoek onder ruim 300 finance professionals in Nederland.



Samenwerking met fintech-bedrijven

Met de komst van techreuzen, die langzaam het betaalverkeer van banken overnemen, wordt de rol van financiële instellingen steeds kleiner. Deze instellingen zijn dan ook bezig met het ontwikkelen van innovatieve software (28 procent) of zoeken de samenwerking op met innovatieve startups op het gebied van fintech. Een kwart van de organisaties werkt inmiddels al samen met een of meerdere startups. Nog eens 22 procent geeft aan ontwikkelingen in de fintech-markt op de voet te volgen.



Ontwikkelingen bijbenen

Wel merken finance professionals dat de ontwikkelingen steeds sneller gaan en lastig bij te houden zijn. Bijna een derde van hen (32 procent) kan de ontwikkelingen binnen de financiële wereld niet goed bijbenen. Opvallend is dat het overgrote deel van de finance professionals in de financiële dienstverlening wel verwacht dat hun huidige werkgever over tien jaar nog bestaat (81 procent). Dit zal echter in een andere vorm zijn. 69 procent van de finance professionals verwacht namelijk dat nieuwe technologieën als robotisering gaan zorgen voor veel minder banen in de financiële branche. Desondanks vreest de meerderheid niet voor het verdwijnen van zijn eigen baan. 73 procent verwacht over tien jaar nog steeds zijn werk te kunnen uitvoeren.



Platformeconomie

Marieke Saeij, CTO bij Onguard: "We leven in een platformeconomie waarin financiële instellingen steeds meer samenwerkingen aangaan met innovatieve partijen en waar digitale transformatie in rap tempo plaatsvindt. Financiële instellingen maken hierdoor steeds meer gebruik van IT. We zijn dan ook niet verbaasd over de verwachting dat zij binnen tien jaar transformeren tot IT-bedrijf. Dat het merendeel van de finance professionals niet vreest voor het verdwijnen van hun baan is ook terecht. Hoewel veel processen geautomatiseerd kunnen worden, zullen er altijd mensen nodig zijn om deze processen te reguleren en de klant daadwerkelijk te woord te staan."